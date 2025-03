Sempre meno sportelli bancari, sempre più conti online. Anche le imprese seguono il trend

La tendenza è ormai evidente a tutti, basta camminare in città per rendersi conto che le banche stanno riducendo progressivamente il numero di sportelli fisici presenti sul territorio nazionale.



Parallelamente cresce l’offerta dei conti correnti digitali sia per i privati che per le aziende, che seguono l’evoluzione del mercato e adottano anch’esse soluzioni business 100% online più veloci, efficienti e a costi ridotti.

Il dato esposto da Banca d’Italia parla chiaro: la diminuzione degli sportelli bancari negli ultimi dieci anni supera il 30%. Meno filiali, meno servizi? Assolutamente no. La fotografia riflette un cambiamento epocale verso una maggiore digitalizzazione degli strumenti bancari. La transizione, partita in primis per i privati, si sta espandendo verso le imprese grazie ad un’offerta più evoluta in linea con le esigenze di chi fa business in Italia. Oggi, il 70% delle PMI italiane utilizza servizi di online banking, superando la diffidenza iniziale e avvalendosi di servizi più efficienti, totalmente sicuri e con costi di gestione nettamente inferiori a quelli delle banche tradizionali.

Sicurezza ed efficienza alla base del business banking digitale

Grazie alla crescente offerta di nuove soluzioni di business banking, le imprese possono aprire un conto corrente online in qualsiasi momento, da pc o smartphone, senza vincoli di orario e perdite di tempo in coda agli sportelli, con la massima garanzia in termini di protezione dei dati sensibili.



Un conto digitale per imprese consente di gestire tutte le operazioni bancarie in mobilità tramite app con un notevole risparmio di tempo. Sono integrate tutte le principali opzioni di pagamento: bonifici istantanei e ordinari, deleghe F24 e I24, pagoPA, SDD, R.i.B.a., uniti alla riconciliazione automatica delle fatture o alla gestione del conto con collaboratori o dipendenti amministrativi. In più offrono funzionalità avanzate, come dashboard dinamiche per avere sempre sotto controllo i flussi di cassa. Tutto questo per semplificare la gestione finanziaria, raggiungere maggior efficienza e controllo delle spese con un notevole risparmio di tempo e fatica.

Una piattaforma italiana che soddisfa questi requisiti è Tot, conto aziendale online, pensato da imprenditori appositamente per chi fa impresa nel nostro paese. Conoscendo le difficoltà di chi affronta ogni giorno le sfide della burocrazia italiana, Tot scende in campo con un conto digitale ma al tempo stesso vicino alle persone.



Il prodotto si evolve infatti grazie ai suggerimenti di chi lo usa, l’assistenza clienti è fatta di persone vere sempre a disposizione, in più mantiene il legame con il territorio consentendo il versamento contanti nelle filiali Banca Sella. Unica soluzione fintech in Italia ad offrire questo servizio.



Tutto questo basato sempre su due pilastri: sicurezza ed efficienza. Sono garantite infatti la custodia dei fondi e l’adesione alle più recenti disposizioni normative bancarie. Inoltre, secondo un report di EY, le aziende che adottano il digital banking migliorano la loro efficienza operativa fino al 40%.