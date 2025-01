Contributi artigiani e commercianti: sconto del 50% e bonus mamme. A chi spettano

La Manovra di bilancio 2025, approvata con la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, introduce importanti novità, non solo per la riduzione del cuneo fiscale e il sostegno ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ma anche per i lavoratori autonomi, grazie a due misure specifiche sui contributi artigiani e commercianti.

La prima, prevista dall’articolo 1, comma 186, consiste in uno sconto del 50% sui contributi previdenziali per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni INPS dedicate ad artigiani e commercianti.

La seconda misura riguarda il Bonus mamme lavoratrici, che non è più riservato solo alle dipendenti a tempo indeterminato, come nella Manovra 2024, ma diventa una misura strutturale estesa anche alle lavoratrici autonome (articolo 1, comma 219).

Vediamo nel dettaglio queste novità.

Artigiani e commercianti: sconto contributi 2025 del 50% La Legge di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio, ha stabilito, all’articolo 1 comma 186, che i lavoratori iscritti nell’anno corrente, per la prima volta, ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1, articolo 1, Legge 2 agosto 1990, numero 233, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva pari al 50%.

Misura estesa anche ai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni artigiani / commercianti.

Durata dello sconto contributi La riduzione dei contributi al 50% sarà valida per un periodo di 36 mesi, senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni INPS, a decorrere dalla data di, in alternativa: avvio dell’attività di impresa;

primo ingresso nella società; entrambi necessariamente avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.

Come funziona lo sconto per artigiani e commercianti In attesa delle consuete istruzioni dell’INPS sulle modalità operative dello sgravio, diciamo anzitutto che, la misura si traduce per il beneficiario e neo-iscritto in un abbattimento dei contributi in misura pari al 50%. È importante sottolineare che il bonus introdotto dalla Manovra 2025 non è cumulabile con altre agevolazioni attualmente in vigore che prevedono riduzioni dell’aliquota contributiva INPS, rendendolo quindi un’opzione alternativa.”

Sconto contributi al 50% tra gli aiuti de minimis L’agevolazione prevista dal comma 186 della Legge di bilancio è concessa in base al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea, del 13 dicembre 2023, che disciplina l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea in materia di aiuti de minimis.” L’espressione “aiuti de minimis” si riferisce a un principio del diritto dell’Unione Europea secondo cui alcune forme di aiuto di Stato concesse alle imprese non necessitano di notifica alla Commissione Europea, poiché il loro impatto sulla concorrenza e sul commercio all’interno dell’UE è considerato trascurabile. Quindi, questo sconto contributivo per artigiani e commercianti, in vigore nel 2025, rientra in questa categoria di aiuti di Stato di importo limitato, che possono essere concessi senza la necessità di autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea.

Come ottenere lo sconto contributi del 50% Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, gli interessati devono inviare domanda online all’Inps, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Anche per le modalità di accesso allo sgravio si attendono i necessari chiarimenti dell’Istituto.

Bonus mamme lavoratrici 2025 La Manovra 2025 introduce in via strutturale a decorrere dall’annualità corrente (articolo 1, comma 219) uno sgravio contributivo a beneficio delle mamme lavoratrici, diverso rispetto alla misura simile già contemplata dalla Legge 30 dicembre 2023, numero 213.



A differenza di quest’ultima, infatti, riconosciuta alle sole lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, il Bonus mamme di cui alla Manovra 2025 spetta a: lavoratrici dipendent i, esclusi i rapporti di lavoro domestico;

i, esclusi i rapporti di lavoro domestico; lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra:

che percepiscono almeno uno tra: Redditi di lavoro autonomo;



Redditi d’impresa in contabilità ordinaria;



Redditi d’impresa in contabilità semplificata;



Redditi da partecipazione. Alle lavoratrici autonome è altresì richiesto di non aver optato per il regime forfettario.

A chi spetta lo sgravio per lavoratrici autonome Le lavoratrici autonome possono accedere allo sgravio se risultano, cumulativamente: madri di due o più figli ;

; con un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40 mila su base annua.

Durata del bonus mamme lavoratrici autonome Lo sgravio dura fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Tuttavia, a decorrere dal 2027 per le madri di tre o più figli l’esonero opera fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

