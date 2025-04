Sciopero trasporti 8 e 9 aprile 2025: stop a treni e trasporto locale. Fasce di garanzia, orari, info utili

Il 2025 prende il testimone dal 2024 in tema di proteste e mobilitazioni, che continuano a mettere in ginocchio il paese (e chi deve viaggiare) anche nel mese di aprile: si parte con lo sciopero trasporti dell’8 e 9 aprile e si continua per tutto il mese, con le giornate dell’11, 17 e 23.

Le braccia si incrociano per il primo grande sciopero del mese, quello del settore ferroviario nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9. In queste date Trenitalia, Trenord, Italo e tutto il settore su rotaia causerà disagi a viaggiatori e viaggiatrici, da nord a sud.



Denominatori comuni alla base delle proteste, sono il rinnovo del contratto collettivo, la sicurezza sul lavoro, la gestione dei turni e le condizioni lavorative generali nel settore ferroviario. Mentre nel settore aereo, le sigle sindacali denunciano il peggioramento delle condizioni contrattuali, l’insufficienza dei dispositivi di sicurezza, la scarsa organizzazione del lavoro e le difficoltà legate alle retribuzioni, in particolare per quanto riguarda straordinari, festivi e domenicali.



Meglio controllare orari e fasce di garanzia prima di acquistare biglietti e carnet, perché potrebbe essere dura partire e arrivare a destinazione.

Ecco la carrellata di proteste in arrivo e le indicazioni utili, in vista dello sciopero trasporti dell’8 e 9 aprile.



Gli scioperi di aprile 2025 Si parte da oggi 4 aprile e si va avanti fino al 23, a ridosso della festa della Liberazione, con le proteste che agitano il paese. Diverse le mobilitazioni in tutto il paese, che interesseranno principalmente il settore ferroviario e aereo, ma anche il trasporto pubblico locale e marittimo. In particolare, sono previsti scioperi nel settore ferroviario, nel trasporto aereo, nel trasporto pubblico locale in diverse città italiane e nel trasporto marittimo. Anche il settore scolastico e universitario si fermerà per una giornata. 4 Aprile: è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà il settore della Scuola e dell’Università .

è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà il settore della . 8 e 9 Aprile: si svolgerà uno sciopero nazionale del settore ferroviario e del trasporto pubblico locale su rotaia . L’agitazione inizierà alle 21:00 dell’8 aprile e terminerà alle 21:00 del 9 aprile, con una durata di 24 ore e possibili impatti significativi sulla circolazione dei treni in tutta Italia.

si svolgerà uno e del . L’agitazione inizierà alle 21:00 dell’8 aprile e terminerà alle 21:00 del 9 aprile, con una durata di 24 ore e possibili impatti significativi sulla circolazione dei treni in tutta Italia. 9 Aprile: si fermeranno i lavoratori del settore aeroportuale a livello nazionale. Lo sciopero, indetto dal sindacato CUB Trasporti, avrà una durata di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 . Sempre il 9 aprile , è previsto uno sciopero all’ aeroporto di Palermo che coinvolgerà il personale della società GESAP per 8 ore, dalle 10.30 alle 18.30.

si fermeranno i lavoratori del a livello nazionale. Lo sciopero, indetto dal sindacato CUB Trasporti, avrà una durata di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 . Sempre il , è previsto uno sciopero all’ che coinvolgerà il personale della società GESAP per 8 ore, dalle 10.30 alle 18.30. 11 Aprile: sono previsti due scioperi distinti nel settore ferroviario. Il primo è stato indetto da Osr Orsa Ferrovie e riguarderà il personale Trenitalia della direzione business regionale di Piemonte e Valle d’Aosta . La protesta durerà 23 ore, dalle 3.00 dell’11 aprile alle 2:00 del 12 aprile . Il secondo sciopero dell’ 11 aprile è stato proclamato da Assemblea Nazionale Pdm/Pdb e interesserà il personale di macchina e di bordo del Gruppo FSI . Anche in questo caso, la durata sarà di 23 ore, dalle 3.00 dell’11 aprile alle 2.00 del 12 aprile.

sono previsti due scioperi distinti nel settore ferroviario. Il primo è stato indetto da Osr Orsa Ferrovie e riguarderà il personale della direzione business regionale di . La protesta durerà 23 ore, dalle 3.00 dell’11 aprile alle 2:00 del 12 aprile . Il secondo sciopero dell’ è stato proclamato da Assemblea Nazionale Pdm/Pdb e interesserà il . Anche in questo caso, la durata sarà di 23 ore, dalle 3.00 dell’11 aprile alle 2.00 del 12 aprile. 13 e 14 Aprile: è previsto uno sciopero nel settore del trasporto marittimo a livello nazionale.

è previsto uno sciopero nel settore del a livello nazionale. 17 Aprile: sono previste ulteriori mobilitazioni nel settore ferroviario che potrebbero coinvolgere diverse categorie di lavoratori, causando possibili ritardi e cancellazioni.

sono previste ulteriori mobilitazioni nel che potrebbero coinvolgere diverse categorie di lavoratori, causando possibili ritardi e cancellazioni. 23 Aprile: sciopereranno i lavoratori del gruppo La Gardenia che operano negli appalti ferroviari RSI a livello nazionale. L’agitazione sarà di mezzo turno di lavoro per ogni turno .

sciopereranno i lavoratori del gruppo che operano negli a livello nazionale. L’agitazione sarà di mezzo turno di lavoro per ogni turno . 26 Aprile: previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale in diverse città italiane.

Sciopero trasporti: fasce di garanzia Alla domanda se esistano delle fasce orarie garantite durante gli scioperi ferroviari e aerei, la risposta è sì. Durante gli scioperi ferroviari sono previste delle fasce a tutela dei servizi minimi garantiti.



Generalmente, queste fasce orarie sono dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali.



Recentemente, la Commissione di garanzia ha introdotto fasce di garanzia anche nei giorni festivi, dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.



Per il trasporto aereo, ENAC prevede fasce orarie garantite per i voli programmati tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00, e pubblica un elenco dei voli ritenuti indispensabili. Alcune compagnie ferroviarie come Trenord e Italo potrebbero avere orari di garanzia specifici.

Sciopero treni 8 e 9 aprile 2025 Il trasporto su rotaia si fermerà a partire dalle ore 21:00 di lunedì 8 aprile fino alle ore 21:00 di martedì 9 aprile 2025, coinvolgendo l’intero sistema ferroviario nazionale per 24 ore consecutive.



La mobilitazione, indetta unitariamente dalle sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri e FAST Confsal, interesserà tutto il personale operativo delle maggiori compagnie ferroviarie del paese: dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a Trenitalia, da Trenord (operante in Lombardia) a Trenitalia Tper (attiva in Emilia-Romagna).



La protesta coinvolgerà macchinisti, capitreno, personale di bordo, addetti alla manutenzione, operatori delle stazioni e personale amministrativo, con ripercussioni che si estenderanno dall’Alta Velocità al trasporto regionale e interregionale. Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, saranno oltre 2 milioni i passeggeri potenzialmente coinvolti nei disagi, con particolare criticità nelle grandi stazioni nodali come Roma Termini, Milano Centrale, Napoli Centrale, Bologna e Firenze.



“Si tratta della prima grande azione di protesta del settore ferroviario dell’anno,” ha dichiarato il portavoce del coordinamento nazionale dei sindacati ferroviari, “una mobilitazione necessaria per richiamare l’attenzione sulle problematiche irrisolte del comparto, dal rinnovo contrattuale alla sicurezza del personale viaggiante, sempre più spesso vittima di aggressioni.”



Le aziende ferroviarie, attraverso i propri canali ufficiali, hanno già iniziato a comunicare le possibili cancellazioni, invitando i viaggiatori a riprogrammare i propri spostamenti e a controllare lo stato del proprio treno prima di recarsi in stazione.

Treni garantiti l’8 e 9 aprile Per quanto riguarda la protesta ferroviaria dell’8 e 9 aprile, saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: 6:00-9:00 della mattina di martedì 9 aprile

18:00-21:00 della sera di martedì 9 aprile Sul sito Trenitalia è pubblicato l’elenco completo dei treni nazionali garantiti anche in caso di sciopero. Si tratta principalmente di collegamenti a lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento e Intercity) considerati essenziali.



Per quanto riguarda i treni regionali, le fasce di garanzia variano leggermente da regione a regione. Si consiglia di consultare i rispettivi portali: Trenitalia – Treni regionali garantiti

Trenord – Servizi minimi garantiti

Trenitalia Tper – Treni garantiti Altro limite delle fasce garanzia è quello dei viaggi a ridosso di questi orari. Trenitalia avverte che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno alla destinazione finale se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione; trascorso tale periodo, potranno fermarsi nelle stazioni precedenti la destinazione finale.



Le Frecce e gli Intercity potrebbero subire cancellazioni o variazioni, mentre i treni regionali potranno subire cancellazioni o variazioni anche al di fuori delle fasce di garanzia.

Sciopero traposto pubblico locale 8 e 9 aprile 2025 Non solo treni. Anche il trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane) si fermerà dalle 00:01 di martedì 9 aprile fino alle 23:59 della stessa giornata, per una durata complessiva di 24 ore, coinvolgendo tutte le principali città italiane. FASCE DI GARANZIA

Come previsto dalla legge, anche durante questo sciopero saranno garantite le fasce orarie di maggiore affluenza. Le fasce di garanzia variano leggermente da città a città, ma in generale saranno rispettati i seguenti orari: Fasce di Garanzia Trasporto Pubblico Locale – Sciopero 8 e 9 Aprile 2025

Città Azienda Fascia di Garanzia Mattina Fascia di Garanzia Sera Sito per informazioni Roma ATAC / Roma TPL 5:30 – 8:30 17:00 – 20:00 https://www.atac.roma.it Milano ATM 6:00 – 9:00 18:00 – 21:00 https://www.atm.it Napoli ANM 6:30 – 9:30 17:00 – 20:00 https://www.anm.it Torino GTT 6:00 – 9:00 18:00 – 21:00 https://www.gtt.to.it Bologna TPER 6:30 – 9:30 16:30 – 19:30 https://www.tper.it Firenze ATAF 6:30 – 9:30 17:00 – 20:00 https://www.ataf.net Genova AMT Genova 6:00 – 9:00 17:30 – 20:30 https://www.amt.genova.it Palermo AMAT Palermo 6:30 – 9:30 17:30 – 20:30 https://www.amat.pa.it Catania AMT Catania 6:00 – 9:00 18:00 – 21:00 https://www.amt.ct.it Bari AMTAB 6:30 – 9:30 17:30 – 20:30 https://www.amtab.it

Per le altre città, si consiglia di consultare i siti web delle aziende di trasporto locale o contattare i numeri verdi dedicati.

Sciopero Aerei 9 aprile 2025 Il settore aereo sarà interessato dallo sciopero nella giornata di martedì 9 aprile 2025, con uno stop di 24 ore del personale di terra e di volo di diverse compagnie aeree. L’agitazione inizierà alle 00:01 del 9 aprile e terminerà alle 23:59 della stessa giornata. VOLI GARANTITI Anche in caso di sciopero aereo, sono garantiti: I voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso

Tutti i voli in partenza nelle fasce orarie 7:00-10:00 e 18:00-21:00

I voli intercontinentali in arrivo

Gli arrivi di tutti i voli nazionali e internazionali nelle fasce orarie di tutela L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha pubblicato sul proprio sito l’elenco completo dei voli garantiti anche in caso di sciopero. Tra le principali compagnie aeree coinvolte, che hanno già annunciato possibili cancellazioni e variazioni, rientrano ITA Airways, Ryanair, Easyjet, WizzAir, Vueling.

Diritti dei passeggeri in caso di sciopero È importante ricordare che, anche in caso di sciopero, i passeggeri godono di alcuni diritti:

Per i treni:

– In caso di cancellazione, è possibile richiedere il rimborso del biglietto o riprogrammare il viaggio senza costi aggiuntivi.

– Per i treni a lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Intercity), se il ritardo supera i 60 minuti, è previsto un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto; se supera i 120 minuti, l’indennizzo sale al 50%.

– Per maggiori informazioni sui rimborsi Trenitalia in caso di sciopero, consultare questa pagina.



Per i voli:

– Le compagnie aeree sono tenute a fornire assistenza (pasti, bevande, sistemazione in hotel se necessario) in caso di cancellazione del volo.

– Se il volo viene cancellato, i passeggeri hanno diritto al rimborso completo del biglietto o a un volo alternativo per la destinazione finale.

– È bene ricordare che in caso di sciopero, le compagnie aeree possono essere esentate dal pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004, ma devono comunque garantire l’assistenza e il rimborso o la riprotezione.

– Per informazioni consultare il sito dell’ENAC.

I numeri verdi utili Per restare aggiornati sulla situazione durante lo sciopero, ecco alcuni numeri e canali ufficiali da consultare: Trenitalia : numero verde 800 89 20 21 (attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)

: numero verde 800 89 20 21 (attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) Trenord : numero verde 800 500 005 (attivo tutti i giorni dalle 7:00 alle 21:00)

: numero verde 800 500 005 (attivo tutti i giorni dalle 7:00 alle 21:00) Trenitalia Tper : numero verde 840 151 152 (attivo tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00)

: numero verde 840 151 152 (attivo tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00) Roma (ATAC) : numero verde 800 431 784

: numero verde 800 431 784 Milano (ATM) : numero verde 800 808 181

: numero verde 800 808 181 Napoli (ANM) : numero verde 800 639 525

: numero verde 800 639 525 Torino (GTT) : numero verde 800 019 152

: numero verde 800 019 152 Bologna (TPER) : numero verde 840 151 152

: numero verde 840 151 152 ITA Airways : numero 06 85960

: numero 06 85960 Ryanair : numero 895 589 5509

: numero 895 589 5509 EasyJet : numero 02 32069622

: numero 02 32069622 ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile): numero verde 800 898 121

