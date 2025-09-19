San Francesco torna festa nazionale, ed entra in busta paga: ecco gli effetti e da quando

Buona notizia per i lavoratori e le lavoratrici italiane: il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, tornerà a essere festa nazionale.

Sui tavoli del Parlamento c’è infatti una proposta di legge presentata da più partiti e già approvata in Commissione affari costituzionali.



Dopo il sì della Camera, previsto inizialmente per giovedì 18 settembre ma rimandato, a causa della bagarre scatenata dal voto sulla separazione delle carriere dei giudici, la palla passerà al Senato, per l’approvazione definitiva.

La questione non riguarda solo la dimensione simbolica – pace, fraternità, tutela dell’ambiente – legata alla figura del Santo di Assisi, ma anche conseguenze pratiche, che si rifletteranno direttamente nella busta paga dei dipendenti.



Dopo decenni di assenza dal calendario ufficiale, il 4 ottobre si prepara a tornare festa nazionale. L’aula della Camera ha avviato la discussione sul disegno di legge, già approvato all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali. La scelta non è casuale: nel 2026 cadrà l’ ottavo centenario della morte di San Francesco e il provvedimento mira a sottolineare i valori che la sua figura rappresenta, come la pace, la fraternità e la solidarietà. L’iniziativa è stata sostenuta da Noi Moderati con Maurizio Lupi e da Fratelli d’Italia, ma ha raccolto ampio appoggio trasversale nella maggioranza parlamentare.

La festa di San Francesco non è una novità assoluta. Già nel 1958 era stata riconosciuta come solennità civile, con bandiere esposte negli edifici pubblici e riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia, nel 1977 , in pieno periodo di austerità economica, molte ricorrenze furono eliminate dal calendario con la Legge 5 marzo 1977, n. 54 , per contenere i costi e aumentare la produttività. Tra queste, anche il 4 ottobre, insieme ad altre come l’Epifania e il Corpus Domini. Negli anni successivi, la ricorrenza è rimasta come “giornata della Pace” con celebrazioni nelle scuole, ma senza effetti concreti sul lavoro o sugli stipendi. Con la nuova legge, invece, il 4 ottobre ritroverà lo status di vera e propria festa nazionale, con conseguenze anche sul piano retributivo per chi lavora in aziende pubbliche e private.

Effetti in busta paga

Il ritorno di San Francesco tra le festività nazionali non è soltanto una questione simbolica. In busta paga, infatti, una giornata di festa in più significa che lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato troveranno in busta paga una nuova giornata di festività retribuita, come se fosse stata lavorata. Succede così per il Natale e Santo Stefano, per Pasqua, per l’immacolata. E dal 2027 anche per San Francesco. Lavoratori e lavoratrici avranno quindi diritto a:

riposo retribuito: i lavoratori dipendenti avranno diritto alla normale paga giornaliera anche senza prestare servizio, esattamente come avviene per Natale, Pasqua o Ferragosto.

i lavoratori dipendenti avranno diritto alla normale paga giornaliera anche senza prestare servizio, esattamente come avviene per Natale, Pasqua o Ferragosto. straordinari più remunerati: chi dovrà lavorare il 4 ottobre, ad esempio nel settore sanitario, nelle Forze dell’ordine o nei servizi essenziali, riceverà la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per i festivi.

chi dovrà lavorare il 4 ottobre, ad esempio nel settore sanitario, nelle Forze dell’ordine o nei servizi essenziali, riceverà la prevista dai contratti collettivi per i festivi. turni e indennità: per chi lavora su turni, la festività comporterà calcoli specifici su permessi e indennità, con un onere stimato in oltre 10 milioni di euro l’anno a carico dello Stato per coprire straordinari e indennità nei comparti pubblici.

Il governo ha già previsto che la copertura dei costi scatterà dal 2027, perché nel 2026 il 4 ottobre cadrà di domenica e non produrrà effetti aggiuntivi. In questo modo, lavoratori e aziende avranno un anno di tempo per organizzarsi ai nuovi meccanismi.