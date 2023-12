Con l’arrivo delle festività natalizie, molte aziende si trovano a dover gestire le rimanenze di budget di marketing, decidendo come impiegarle nel miglior modo possibile.



Un’opzione sempre più popolare è quella di investire in regali aziendali di Natale, non solo per creare un clima festoso tra dipendenti e clienti, ma anche per sfruttare i benefici fiscali legati a questa pratica.

Deducibilità dei regali natalizi per dipendenti La deducibilità dei regali natalizi ai dipendenti rappresenta un’occasione per le aziende di esprimere riconoscenza e gratitudine. La completa deducibilità dei regali destinati ai dipendenti si estende fino a un limite massimo di 258,23 euro per ogni periodo di imposta. Per fare un esempio pratico, supponiamo che un’azienda desideri regalare gadget economici del valore di 50€ euro ai suoi dipendenti; in questo caso, l’intero importo sarà deducibile fiscalmente, consentendo all’impresa di sfruttare appieno questo beneficio.

Regali natalizi ai clienti: ottimizzazione fiscale e deducibilità aziendale Anche i regali destinati ai clienti possono essere oggetto di deduzione fiscale. Le aziende che scelgono di ringraziare i propri clienti con gesti di cortesia natalizia possono godere di vantaggi fiscali, rendendo questa pratica un investimento ponderato a fine anno.



Riguardo ai doni che non sono prodotti direttamente dall’azienda, ma vengono offerti come omaggi ai clienti, è importante considerare la normativa vigente a partire dal 2014.



Secondo questa disposizione, tutti gli omaggi costituiti da beni di valore fino a 50,00 euro sono deducibili al 100% dal reddito di impresa. È interessante notare che questo importo rappresenta un aumento rispetto al limite precedentemente stabilito, che era fissato a 25,82 euro. Questo significa che le aziende possono ora offrire doni di valore superiore ai propri clienti, beneficiando al contempo di una deduzione fiscale completa fino a tale importo massimo.

Cesti natalizi: guida alla deducibilità e detraibilità fiscale C’è un’altra opzione che può generare qualche incertezza: l’azienda potrebbe decidere di regalare un cesto natalizio, composto da vari prodotti. In questo caso, come si calcola la soglia di 50 euro menzionata in precedenza?



L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il calcolo deve considerare la somma dei valori di tutti i prodotti contenuti nel cesto natalizio. In altre parole, il valore di 50 euro per godere dell’agevolazione fiscale deve essere individuato sulla base del costo totale dei singoli prodotti.



In poche parole se il costo complessivo del cesto è inferiore a 50 euro, è possibile dedurre integralmente questi costi. Al contrario, se supera tale soglia, questa spesa è considerata una spesa di rappresentanza, seguendo le regole precedentemente illustrate.



Tuttavia, la deduzione totale rimane possibile se vengono regalati al destinatario diversi prodotti, separatamente, purché il valore di ciascun prodotto rimanga entro i 50 euro. Questo perché i vari prodotti non costituiscono un unico regalo.

Fisco e omaggi aziendali: impatto e trattamento nei contesti IRES e IRAP Comprendere il trattamento fiscale degli omaggi e dei regali è fondamentale per evitare sorprese indesiderate. Una corretta gestione fiscale contribuisce a massimizzare i benefici per l’azienda, garantendo una distribuzione oculata di regali aziendali senza impatti negativi sulla situazione fiscale.



Nel dettaglio delle implicazioni fiscali dei regali e omaggi natalizi, è cruciale considerare come vengano trattati ai fini dell’Ires e dell’Irap.

Per quanto riguarda l’Ires, la consueta distinzione sulle soglie è fondamentale. Nel caso specifico dei regali destinati ai clienti, il costo è deducibile fino a un valore unitario di 50,00 euro. Se il valore del regalo supera questa soglia, è comunque possibile accedere a benefici fiscali, ma le condizioni diventano più complesse, rendendo l’aspetto economico sicuramente meno interessante.



L’Irap, i regali aziendali natalizi, in genere, non rientrano nella categoria di spese deducibili quando sono destinati ai dipendenti. Tuttavia, se tali regali riguardano costi di utilità sociale che non sono tassati in busta paga, si potrebbe aprire la strada a alcuni vantaggi fiscali. In questo caso, la natura specifica dei regali e le condizioni di non tassazione dei benefici in busta paga diventano elementi chiave per determinare l’accesso a tali vantaggi fiscali.