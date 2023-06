Quattordicesima 2023: guida a calcolo, aumenti e pagamento

Come si calcola la quattordicesima 2023? La retribuzione dei lavoratori dipendenti oltre ad essere garantita per le dodici mensilità ordinarie da gennaio a dicembre si arricchisce, a seconda di quanto previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, di una o più mensilità aggiuntive.



Ci riferiamo in particolare alla tredicesima mensilità, liquidata in genere in occasione o in prossimità delle festività natalizie, nonché alla quattordicesima.



Quest’ultima è disciplinata, in termini di importo e periodo di liquidazione, dai contratti collettivi che ne dispongono l’erogazione nei mesi estivi, principalmente nelle buste paga di giugno o luglio.



Analizziamo in dettaglio a quanto ammonta, come si calcola e quando troveremo in busta paga la quattordicesima 2023, senza dimenticare che quest’anno, grazie allo sgravio IVS, non sono escluse piacevoli sorprese in cedolino.

Quattordicesima 2023: importo

Di norma la quattordicesima corrisponde ad una mensilità della retribuzione lorda, assunta nella misura in vigore nel mese di corresponsione dell’importo in parola. Sono comunque i singoli Ccnl ad avere il compito di determinare le modalità di calcolo della quattordicesima.



La particolarità della quattordicesima (al pari della tredicesima) è quella di essere un importo che matura tutti i mesi, il cui pagamento è tuttavia posticipato al termine del periodo di maturazione. Quest’ultimo in genere comprende l’arco temporale di dodici mesi dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. A differenza della tredicesima che matura invece dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.



Per ogni mese compreso nel periodo citato il dipendente in forza matura un dodicesimo della retribuzione lorda. Di conseguenza in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’interessato avrà diritto a tanti dodicesimi di mensilità aggiuntiva quanti sono stati i mesi in forza in azienda.



Facciamo l’esempio di un lavoratore che, in base al Ccnl applicato, ha diritto alla quattordicesima in misura pari ad una mensilità della retribuzione lorda (quest’ultima corrispondente a 2.050,00 euro). Considerato che l’interessato è stato assunto in data 1° dicembre 2022 ed il periodo di maturazione ha coinvolto il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, la quattordicesima spettante sarà così calcolata:



(2.050,00 / 12) * 7 (mesi in forza in cui è maturata la quattordicesima) = 1.195,81 euro.



Identico riproporzionamento dev’essere operato in caso di:

Interruzione del rapporto in corso d’anno, a prescindere dalla causa di cessazione (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale o scadenza del rapporto a termine);

Assenze che non consentono la maturazione delle mensilità aggiuntive.

In quest’ultima ipotesi è necessario far riferimento a quanto previsto dal Ccnl applicato. In generale non vengono considerate le mensilità con assenze che non permettono la maturazione di tredicesima – quattordicesima se le stesse hanno interessato un numero pari o superiore a 15 giorni di calendario.