Se c’è un luogo dove la produttività deve essere misurata in maniera efficiente, quello è l’ufficio. Ancora oggi molti addetti ai lavori pensano che bastano avere una scrivania e un computer per dire di possedere un ufficio, ma è proprio questo tipo di superficialità il primo indice di scarsa produttività.



L’ufficio è molto di più di un semplice luogo di lavoro, è un ambiente in cui il soggetto deve essere comodo e stimolato al tempo stesso, al fine di poter esprimere al meglio le sue potenzialità.



Queste premesse sono ben note a Mondoffice, che da anni fa evolvere il proprio business proprio offrendo prodotti di qualità per uffici, con accessori e strumenti che fanno la differenza.



Di cosa si occupa Mondoffice? La forza di un brand è data dal suo marchio auto esplicativo, e va da sé che un’azienda chiamata Mondoffice fa capire sin da subito il suo settore di competenza.



Questo brand, infatti, rivende articoli per ufficio, ma anche per la scuola e per tanti altri tipi di lavoro. Qualsiasi prodotto pensato per uffici è disponibile nel catalogo online Mondoffice: dai mobili alle scrivanie, passando per penne, quaderni e molto altro. Tutti possono avere un buon motivo per comprare su Mondoffice: anche se il tuo lavoro non prevede prettamente un ufficio canonico, ci sarà sempre un prodotto venduto da questa azienda che può migliorare la tua produttività.



Un catalogo molto vasto Mondoffice ha una mission ben definita, ma nel corso degli anni sta allargando sempre più il proprio catalogo, proprio per andare incontro a tutte le persone che lavorano, anche se si tratta di professioni sui generis. Ad esempio, su Mondoffice puoi trovare prodotti di protezione personale tipici delle categorie DPI, prodotti per la pulizia personale e dell’ambiente di lavoro, bevande, alimenti e tante altre.



L’azienda è in continua crescita e raccoglie anche i suggerimenti della clientela: se non dovessi trovare nel catalogo Mondoffice un prodotto perfetto per aumentare la tua produttività, fallo presente al customer care e l’azienda ne valuterà l’approvvigionamento.



Quali prodotti aumentano la produttività? In realtà non esiste una risposta univoca a questa domanda. I prodotti che possono aumentare la produttività sono tantissimi, ma il comune denominatore è quello di rendere il lavoro più agevole al lavoratore.



Facciamo un esempio e pensiamo a un prodotto in apparenza semplice: una sedia. I lavori da ufficio canonici prevedono di stare seduti molte ore al giorno, quindi è fondamentale che la sedia da lavoro sia quanto più comoda possibile. Una sedia scomoda, infatti, alla lunga provoca diversi problemi di natura fisica (ad esempio un mal di schiena), che bloccano il lavoratore e ne minano la produttività. A parità di competenza e capacità, dopo 8 ore di lavoro un lavoratore seduto su una sedia ergonomica, che favorisce in modo naturale al seduta, sarà indubbiamente più produttivo di un altro che invece dopo poche ore inizia a fermarsi lamentando dolori di varia natura.



Discorso analogo lo possiamo fare per la scrivania. Non serve avere una tavolo da lavoro lungo decine di metri, ma anche lavorare in pochissimo spazio non è adatto. Ipotizzando un impiegato che deve lavorare al computer, è fondamentale che la scrivania abbia uno spazio sufficiente a far poggiare anche i gomiti, in modo che scrivere al PC risulti più comodo. Al tempo stesso, se il lavoro prevede un archivio o altri accessori, la grandezza della scrivania deve essere sufficiente per contenere il tutto, “lavoratore compreso”.



A pensarci, perfino una penna può migliorare la produttività. Sembra un’assurdità nell’epoca della scrittura digitale, ma in realtà quando c’è da prendere appunti in pochi secondi è dimostrato che la cara e vecchia penna può essere più risolutiva di smartphone o PC, perché si impiega meno tempo.



Perché comprare su Mondoffice Chi è abituato a comprare gli accessori d’ufficio nella cancelleria sotto casa probabilmente non conoscerà Mondoffice, eppure non si tratta di un’azienda come tante. Intanto, Mondoffice è sul mercato delle forniture per ufficio da oltre 30 anni, e se ancora oggi vanta tantissimi cliente è perché nel corso degli anni è riuscita ad evolversi talmente tanto da aprire anche un proprio e-commerce.



Mondoffice sa bene, inoltre, che molti uffici non hanno grande attenzione per i propri approvvigionamenti, quindi può capitare, banalmente, che possa finire la carta per la stampante all’improvviso. L’azienda, quindi, offre le spedizioni in massimo 48 ore, e se gli ordini superano i 99 euro la consegna è gratuita: in questo modo se finisce le tue scorte in ufficio puoi avere quello che ti serve in tempi rapidissimi. I prodotti, inoltre, sono di massima qualità: sono tutti garantiti per 2 anni e, in caso di problematiche, il reso può essere fatto fino a 45 giorni dopo l’acquisto.



Per massimizzare o semplicemente migliorare la tua produttività sul lavoro, non c’è niente come un ambiente sano in cui ai tuoi dipendenti non manca nulla!