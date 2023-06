Pensioni minime, aumento in arrivo a luglio: chi riceverà fino a 600 euro

Con la mensilità di luglio è in arrivo un importante aumento per le pensioni minime. La Legge di Bilancio 2023 aveva infatti previsto l’innalzamento dell’importo del trattamento minimo Inps a 600 euro per quest’anno, ma a causa di alcuni ritardi nell’individuazione dei beneficiari, l’aumento sarà accreditato proprio a partire dal prossimo mese. La buona notizia è che, essendo l’aumento stato previsto a partire da gennaio, a luglio arriveranno anche gli arretrati.



Ci sono però alcune eccezioni. L’aumento fino a 600 euro non scatterà per tutti, ma solo per i pensionati titolari di un assegno di importo pari al trattamento minimo Inps che hanno almeno 75 anni. I titolari di una pensione minima con meno di 75 anni riceveranno lo stesso un aumento, ma in misura inferiore.



Sono inoltri esclusi alcuni trattamenti: come precisato dall’Inps con la Circolare numero 35 del 3 aprile scorso, infatti, non sono interessate dall’aumento le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione. Per fare un esempio, chi riceve una pensione minima di invalidità non riceverà l’aumento a luglio.



Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà l’aumento, a quali trattamenti si applica e alcuni esempi di importi aumentati.

Per i titolari di pensioni minime con più di 75 anni, inoltre, è previsto un ulteriore aumento del 6,4%, portando la pensione minima a 600 euro . L’ articolo 1, comma 310, della Legge di Bilancio 2023 recita infatti: “Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.”

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, oltre alla rivisitazione del sistema di rivalutazione delle pensioni, un aumento significativo per le pensioni minime. In particolare, mentre per i trattamenti pensionistici fino a 4 volte la pensione minima si applica la rivalutazione del 100% dell’inflazione, la pensione minima 2023 vedrà in proporzione un aumento ancora maggiore. Per il biennio 2023-2024, tredicesime comprese, è riconosciuto alle pensioni di importo inferiore o uguale al trattamento minimo INPS un ulteriore aumento pari a:

Pensioni minime: a chi spetta l’aumento

Innanzitutto chiariamo cosa si intende per pensioni minime. La pensione minima, o trattamento minimo INPS rappresenta una soglia limite di trattamento pensionistico, al di sotto della quale la pensione non permette di raggiungere condizioni di vita dignitose. L’importo della pensione minima viene aggiornato ogni anno, e se per il 2022 era pari a 525,38 euro, nel 2023 grazie anche all’adeguamento all’inflazione è pari a 563,74 euro.



Nel caso in cui un pensionato non raggiungesse questo importo viene riconosciuto un importo aggiuntivo, la cosiddetta “integrazione al minimo”, che permette ai titolari di pensione in possesso di determinati requisiti reddituali di raggiungere l’importo del trattamento minimo INPS.



L’aumento previsto dalla Legge di Bilancio spetta per i trattamenti di importo inferiore o uguale al trattamento minimo, per cui chi riceve una pensione fino a 563,74 euro vedrà un aumento del:

1,5% se ha meno di 75 anni;

6,4% se ha più di 75 anni.

L’aumento spetta sia per le pensioni integrate al minimo sia per quelle che non ricevono l’integrazione.