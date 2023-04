Pensioni maggio 2023: date di pagamento, cedolino, trattenute

È online il cedolino delle pensioni maggio 2023. È quindi già possibile per i pensionati accedere dall’area riservata del sito Inps al documento e verificare importi e trattenute relativi alla mensilità in arrivo. A comunicarlo è lo stesso Istituto con una news pubblicata sul portale istituzionale. Sempre all’interno della notizia l’Inps ha ricordato che l’accredito della pensione avverrà con valuta 2 maggio 2023 sia per il ritiro presso l’ufficio postale che per l’accredito presso le banche.



L’importo dell’assegno potrebbe variare a causa delle ritenute IRPEF e dell’addizionale comunale a titolo di acconto, a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali relative all’anno di imposta 2022. Altro fattore che influisce sull’importo è il conguaglio calcolato dall’Inps sulle ritenute operate l’anno precedente e l’imposta effettivamente dovuta. L’assegno potrebbe quindi essere più alto o più basso a seconda che il conguaglio sia a credito o a debito.



Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sulle pensioni maggio 2023 e tutte le novità del cedolino mensile.

A differenza di quanto accaduto per la mensilità precedente , con date diverse per chi riceve la pensione in posta e chi la riceve in banca, il pagamento delle pensioni maggio 2023 avverrà con valuta 2 maggio (primo giorno bancabile del mese poiché il 1° maggio è festivo) sia per l’accredito presso Poste Italiane sia per gli accrediti presso le banche. Sempre a partire da martedì 2 maggio sarà inoltre possibile ritirare la pensione in contanti presso gli uffici postali. Gli uffici postali invitano a seguire un calendario per il ritiro in posta che dipende dalle iniziali del cognome. Le date di maggio sono indicate nella seguente tabella:

Pensioni maggio 2023: trattenute fiscali

L’Inps ha ricordato in una nota pubblicata sul sito istituzionale che nell’importo delle pensioni maggio 2023, oltre alle ritenute IRPEF e all’addizionale comunale a titolo di acconto, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute, infatti, sono effettuate nell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, e sono spalmate in 11 rate mensili.



Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali



