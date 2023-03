Pensione di invalidità 2023: quali redditi calcolare per richiederla

Quali redditi calcolare per la pensione di invalidità 2023? L’Inps si preoccupa di garantire una serie di prestazioni economiche a beneficio dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Tra le prestazioni previste in favore degli invalidi civili figurano l’assegno mensile e la pensione di inabilità.





Nel caso dell’assegno mensile la soglia di reddito annuo personale è pari a 5.391,88 euro mentre l’importo mensile della prestazione corrisponde ad euro 313,91. Al contrario per gli invalidi civili totali, la relativa pensione (pari sempre a 313,91 euro mensili) è garantita a fronte di un reddito annuo pari o inferiore a 17.920,00 euro.



Analizziamo ora in dettaglio come determinare il proprio status reddituale al fine di poter accedere alla pensione di invalidità 2023.

Come chiarito dall’Inps con il Messaggio del 19 aprile 2022 numero 1688 , eccezion fatta per l’indennità di accompagnamento, l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, l’indennità speciale e l’indennità di comunicazione, le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda. Nella determinazione del reddito rilevante sono computati “ tutti i redditi di qualsiasi natura , calcolati ai fini IRPEF”. Tali redditi devono essere sempre considerati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:

In sede di prima liquidazione della prestazione di invalidità devono essere considerati i redditi dell’anno in corso, da intendersi come l’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione. L’interessato, pertanto, è tenuto a rilasciare una dichiarazione, in via presuntiva , dei redditi che percepirà nell’anno di riferimento. Di conseguenza, per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni che le eventuali ricostituzioni, dev’essere necessariamente operata una distinzione tra i redditi da pensione e le altre tipologie reddituali.

Altri redditi Per tutte le altre tipologie di reddito, ad esempio redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a Irpef devono essere considerati, al contrario, gli importi conseguiti nell’anno solare precedente . Le somme in parola devono essere comunicate ogni anno dall’interessato con apposito modello Red .

Redditi da pensione Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, l’importo di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente . Per le prestazioni collegate al reddito “rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati”. In base a tali criteri “la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno)” (Circolare Inps numero 1688/2022) tenendo conto di:

Pensione di invalidità 2023: oneri deducibili

Ai fini del rispetto dei limiti di reddito si considerano solo i redditi valutabili ai fini Irpef, vale a dire assoggettati all’imposta e costituenti la base imponibile. La Corte di Cassazione si è in particolare pronunciata sulla determinazione del requisito reddituale per l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità civile affermando che ciò che rileva “è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del T.U.I.R.” (Messaggio Inps).



Negli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative etc.

Gli oneri in questione, al pari dei redditi comunicati in via presuntiva in sede di prima liquidazione, vengono verificati dall’Inps in sede occasione della dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo dall’interessato.



Al fine di “permettere all’Istituto di avere un puntuale riscontro dei predetti oneri deducibili, l’interessato, in sede di domanda, è tenuto a comunicare il reddito effettivo, al netto degli oneri indicati”. Il reddito, così depurato, determina la spettanza del beneficio assistenziale.