Pensioni di febbraio 2026: calendario pagamenti, aumenti e arretrati

Il calendario di pagamento delle pensioni diffuso dall’INPS con Circolare numero 153/2025 riporta lunedì 2 febbraio come data di liquidazione dei netti relativi allo stesso mese.



Sui calcoli delle spettanze si segnala la rivalutazione provvisoria delle pensioni dell’1,40% introdotta dallo scorso 1° gennaio (anche se in misura non uguale per tutti) e le rate mensili di addizionali regionali e comunali, in attesa dell’acconto addizionale comunale 2026 previsto dal cedolino di marzo.



Analizziamo le novità in dettaglio.



Le date di pagamento

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, ovvero il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento.



L’unica eccezione riguarda il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.



Stando al calendario diffuso con Circolare INPS 19 dicembre 2025, numero 153 il cedolino di febbraio 2026 ha come data di pagamento lunedì 2, dal momento che il primo giorno del mese è festivo (domenica).



Per quanti optano per il pagamento della pensione in contanti, a partire dalla data indicata con circolare è possibile recarsi presso gli uffici postali per il ritiro delle somme.



Il pagamento in contanti è tuttavia ammesso per i soli importi complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro.

Se l’importo spettante al beneficiario supera il limite l’interessato è tenuto a segnalare all’INPS un diverso metodo di pagamento, precisando il rapporto finanziario sul quale intende ricevere le somme.



L’Istituto ha creato un’apposita piattaforma telematica attraverso la quale è possibile cambiare le coordinate di accredito della pensione. Il servizio è disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS, collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.