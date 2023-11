Ci sono le date e istruzioni sull’accertamento esistenza in vita 2024/25 per i pensionati italiani che percepiscono pensioni all’estero. E’ online il messaggio Inps con le scadenze e i passaggi obbligatori per le verifiche e i pagamenti degli assegni.



La campagna di verifica viene effettuata come strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’indebita percezione delle pensioni per chi vive in paesi esteri.



Si tratta infatti di un accertamento che Citibank effettua ogni anno per conto dell’Inps sui pensionati che ricevono il pagamento al di fuori del territorio nazionale.



il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte. Ecco quali e come funzionano verifica e pagamento della pensione all’estero, a seguito degli accertamenti.

Pensione all’estero: cos’è l’accertamento esistenza in vita L’accertamento dell’esistenza in vita entra in gioco ogni volta che si parla di pensione percepita all’estero (da italiani che vivono fuori dai confini nazionali).



E’ quindi un controllo che la banca incaricata del servizio di pagamento delle pensioni all’estero effettua ogni anno per conto Inps sui pensionati che ricevono il pagamento fuori dall’Italia. L’ente incaricato di svolgere questi controlli è Citibank.

Chi subisce l’accertamento esistenza in vita Devono rendere conto a Citibank tutti i pensionati che ricevono il pagamento della pensione all’estero. Per alcuni di questi la verifica viene effettuata attraverso strumenti alternativi o con cadenze diverse.



Leggi anche >> Rivalutazione pensioni 2024: tutti gli aumenti previsti

Come funziona l’accertamento esistenza in vita Veniamo al cuore: il meccanismo di verifica del fatto che il pensionato o la pensionata in questione siano effettivamente vivi.

Il controllo viene splittato in due fasi temporalmente distinte, in base ai Paesi di residenza dei beneficiari risultanti dall’archivio della banca.



Nella prima fase i controlli riguardano i pensionati residenti in: Africa;

Oceania;

Europa (ad esclusione dei Paesi Scandinavi e iPaesi dell’Est Europa).

Nella seconda fase i controlli riguardano i pensionati residenti in: Sud America;

Centro America;

Nord America;

Asia;

Estremo Oriente;

Paesi Scandinavi;

Paesi dell’Est Europa e Paesi limitrofi.

Pensione all’estero: date 2024 per l’accertamento esistenza in vita Tenendo presenti queste due distinte fasi di verifica, il messaggio Inps 4071 ha reso note le date in cui verranno effettuate.



PRIMA FASE > DA MARZO A LUGLIO 2024. Riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi e sarà riferita al 2024. Ecco le date: Citibank invierà le richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2024 ;

dell’esistenza in vita ; i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 18 luglio 2024 .

. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza.

In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2024.

SECONDA FASE > DA SETTEMBRE 2024 A GENNAIO 2025. Riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Ecco le date: le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2024 ;

; pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2025 .

. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025 , laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza.

, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

Ecco la tabella riassuntiva (Fonte Inps):

Accertamento esistenza in vita: i documenti da allegare La documentazione che Citibank spedisce ai pensionati è inclusa in un plico contenente: le istruzioni per la compilazione del modello;

la documentazione di supporto da allegare

(fotocopia di un documento d’identità del pensionato con foto);

le indicazioni per contattare il servizio di assistenza che la banca ha reso disponibile ai soggetti interessati;

I pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.



Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank N.A., controfirmato da un “testimone accettabile

Pensionati esclusi dall’accertamento 2024 Diciamo anche che non tutti devono produrre la documentazione richiesta da Citibank nell’ambito di queste verifiche. Sono infatti escluse alcune categorie: pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco,

pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica,

pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento,

pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere,

pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese,

pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service Fédéral des Pensions (SFPD).

Per restare aggiornato in tema di pensioni puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto: