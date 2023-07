Milioni di italiani sono andati in ferie in questi giorni, e sono già in viaggio sulle principali arterie autostradali, ma il bello deve ancora venire per le partenze estive 2023, che si annunciano da bollino rosso e nero in alcuni weekend di fine luglio e di agosto. Ma anche il controesodo di settembre non scherza in quanto a impatto sul traffico.



A questo si devono poi aggiungere i cantieri (alcuni dei quali sono inamovibili). Ci sono poi le restrizioni ai mezzi pesanti, come i camion, che in alcune giornate non potranno circolare, per limitare al massimo i disagi sulle autostrade.



Le direttrici che collegano il Nord e Sud Italia più trafficate si confermano la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto.



Ecco in breve il calendario dei giorni da bollino rosso e quelle da bollino nero; le giornate vietate alla circolazione dei mezzi pesanti e l’elenco dei cantieri (rimossi e non).

Partenze estive 2023: calendario giorni da bollino rosso Le difficoltà dovute alle partenze estive 2023 iniziano ad aggravarsi già dall’ultimo weekend di luglio, sia per l’esodo estivo verso le mete di vacanza sia per il controesodo, cioè il rientro dei vacanzieri. Raggiungono il loro culmine dalla prima settimana di agosto, per poi esaurirsi nei primi 10 giorni di settembre.

CALENDARIO BOLLINO ROSSO LUGLIO 2023

Niente bollino nero a luglio, che tutto sommato resta ancora un mese buono per partire. Il bollino rosso si avrà solo in queste giornate: Domenica 23 luglio nel pomeriggio – per il controesodo e il rientro verso le gradi città;

– per il controesodo e il rientro verso le gradi città; Domenica 30 luglio al mattino – per l’esodo verso le località turistiche;

– per l’esodo verso le località turistiche; Domenica 30 luglio al pomeriggio – per il rientro in città.

CALENDARIO BOLLINO ROSSO E NERO AGOSTO 2023

Saranno weekend di agosto molto impegnativi per chi deve mettersi in viaggio sulle autostrade. In pratica tutti i weekend del mese (e non solo quelli) sono interessati da giornate rosse e nere, sia per chi va in vacanza sia per chi rientra in città. L’incubo parte da sabato 5 agosto, che vedrà l’unico bollino nero. Ecco il calendario: Giovedì 3 agosto pomeriggio – bollino rosso per chi parte per le vacanze estive 2023;

– bollino rosso per chi parte per le vacanze estive 2023; Venerdì 4 agosto mattina/pomeriggio – bollino rosso per chi parte per le vacanze;

– bollino rosso per chi parte per le vacanze; Sabato 5 agosto mattina – bollino nero per chi parte verso le località turistiche;

– bollino nero per chi parte verso le località turistiche; Sabato 5 agosto pomeriggio – bollino rosso per chi parte verso le località turistiche;

– bollino rosso per chi parte verso le località turistiche; Domenica 6 agosto mattina – bollino rosso per parte verso le località turistiche;

– bollino rosso per parte verso le località turistiche; Venerdì 11 agosto pomeriggio – bollino rosso per chi parte verso le località turistiche;

– bollino rosso per chi parte verso le località turistiche; Sabato 12 agosto mattina/pomeriggio – bollino rosso per chi parte e bollino rosso al pomeriggio per chi rientra;

– bollino rosso per chi parte e bollino rosso al pomeriggio per chi rientra; Domenica 13 agosto mattina – bollino rosso per chi parte e rientra;

– bollino rosso per chi parte e rientra; Sabato 19 agosto mattina – bollino rosso per chi parte / mattina e pomeriggio bollino rosso per chi rientra;

– bollino rosso per chi parte / mattina e pomeriggio bollino rosso per chi rientra; Domenica 20 agosto giornata rossa per i rientri. Previsto il primo weekend del controesodo con bollino rosso sia mattina che pomeriggio;

rossa per i rientri. Previsto il primo weekend del controesodo con bollino rosso sia mattina che pomeriggio; Lunedì 21 agosto – prosegue il bollino rosso al mattino per il controesodo;

– prosegue il bollino rosso al mattino per il controesodo; Sabato 26 agosto mattina – bollino rosso per chi va in vacanza / bollino rosso mattina e pomeriggio per chi rientra in città;

– bollino rosso per chi va in vacanza / bollino rosso mattina e pomeriggio per chi rientra in città; Domenica 27 agosto mattina/pomeriggio bollino rosso per i rientri;

bollino rosso per i rientri; Lunedì 28 agosto è previsto l’ultima giornata da bollino rosso per chi rientra in città.

CALENDARIO BOLLINO ROSSO SETTEMBRE 2023

Settembre vede alcune giornate critiche solo per chi rientra in città dopo le vacanze estive 2023. Ecco il calendario: Sabato 2 settembre pomeriggio – bollino rosso per chi rientra in città;

– bollino rosso per chi rientra in città; Domenica 3 settembre pomeriggio – bollino rosso per chi rientra in città;

– bollino rosso per chi rientra in città; Domenica 10 settembre pomeriggio – bollino rosso per chi rientra in città

Partenze estive 2023: calendario giorni da bollino nero Come si vede dal calendario di Autostrade per l’Italia, il bollino nero cade in una sola giornata di questi mesi di esodo estivo 2023: solo sabato 5 agosto sarà nero. Occhio quindi a mettersi in viaggio in questa giornata.

Partenze estive 2023: calendario bollini fornito da Autostrade Parte delle informazioni fornite nei paragrafi sopra sono riportate in queste tabelle complete di Autostrade per l’Italia, con una mappa di tutte le giornate dei 3 mesi estivi interessati da esodo e controesodo. Eccole.

Autostrade per l’Italia

Scarica allegato Previsioni Traffico estate 2023 185 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Partenze estive 2023: divieti per i mezzi pesanti Anas, come tutti gli anni, anche per la mobilità estiva 2023 ha annunciato alcune iniziative per minimizzare i disagi e ridurre le possibili criticità legate all’impennata dei flussi di traffico. Tra queste c’è il divieto di circolazione mezzi pesanti in alcune giornate, particolarmente critiche.



>> Ecco il calendario del traffico intenso con divieto dei mezzi pesanti

Inoltre Anas sta procedendo a ridurre, dove possibile, i cantieri presenti sulla rete stradale e autostradale >> Ecco l’elenco

(Foto di copertina: istock/alexandragl1)