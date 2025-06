I pagamenti INPS di giugno 2025: bonus anziani, pensioni, ricarica ADI, SFL, Assegno unico

Ripartono a giugno 2025 i pagamenti Inps per diverse prestazioni e sussidi, primo fra tutti l’Assegno Unico Universale.

Entro la fine del mese (il giorno 30) è infatti necessario presentare le domande di AUU per quanti accedono per la prima volta alla prestazione, così da non perdere le quote arretrate dal 1° marzo 2025.

Sempre a giugno terminano i diciotto mesi di fruizione dell’Assegno di Inclusione, introdotto dal 1° gennaio 2024 sulle ceneri del Reddito di Cittadinanza.

Al di là delle scadenze descritte, di cui forniremo gli opportuni dettagli nell’articolo, analizziamo le date di pagamento di giugno delle principali prestazioni INPS.

In questi casi il pensionato può sbloccare la situazione comunicando all’INPS il rapporto finanziario in cui intende ottenere il pagamento. La comunicazione può essere inoltrata all’Istituto direttamente online, collegandosi alla piattaforma “Cambiare le coordinate di accredito della pensione” del sito “inps.it” (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS).

A partire dalla stessa data è possibile ritirare le somme in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane, possibilmente rispettando l’eventuale calendario definito in base all’ordine alfabetico dei beneficiari ed affisso all’esterno dei singoli uffici territoriali competenti. Se l’importo spettante al beneficiario eccede i 1.000 euro netti non è ammesso il pagamento in contanti.

Pagamenti Inps dell’Assegno unico AUU

Stando al calendario dei pagamenti diffuso dall’INPS con Messaggio n.633 del 19 febbraio 2025 l’AUU di giugno, per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni, è accreditato a decorrere da venerdì 20.

Al contrario, per quanti attendono la prima rata di Assegno Unico (nuovi beneficiari che hanno presentato domanda di AUU a maggio scorso) il pagamento da parte dell’Istituto è previsto nell’ultima settimana di giugno. Tempistiche identiche anche per l’importo delle rate spettanti nel caso in cui l’AUU sia stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

Si ricorda che il mese di giugno rappresenta anche l’ultima occasione per ottenere l’Assegno Unico comprensivo degli arretrati da marzo 2025.

Per le domande trasmesse dopo il prossimo 30 giugno infatti vale la regola per cui l’AUU decorre dal mese successivo quello di presentazione, senza alcun arretrato: