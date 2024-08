Premi e compensi atleti Olimpiadi 2024: importi a tre zeri. Come sono tassati

Tutti gli atleti e le atlete che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi 2024 hanno ricevuto dei premi dal Coni. In molti si chiedono se questi vengono tassati, come le premialità che tutti i comuni dipendenti ricevono in busta paga.

La risposta è sì. Anche i compensi degli atleti olimpionici italiani sono sottoposti a tassazione.

Vediamo come.

Olimpiadi 2024: le medaglie vinte dall’Italia L’Italia ha fatto un bel pieno di medaglie alle olimpiadi 2024 di Parigi. A vincerle una delegazione formata da 403 iscritte e iscritte in 34 discipline sportive.

Le atlete e gli atleti azzurri hanno collezionato un totale di 40 medaglie, tra oro, argento e bronzo. In dettaglio:

– 12 medaglie d’oro;

– 13 medaglie d’argento;

– 15 medaglie di bronzo.

Premi ad atlete e atleti: gli importi a tre zeri Chiaramente chi ha vinto verrà premiato dal Comitato olimpico italiano. Rientrati da Parigi, le azzurre e le azzurri sono pronti a ricevere dal Coni gli attesi premi per le medaglie. Gli importi? Eccoli: 180.000 euro lordi per la medaglia d’oro,

per la medaglia d’oro, 90.000 euro lordi per la medaglia d’argento,

per la medaglia d’argento, 45.000 euro lordi per la medaglia di bronzo.

Lordi significa che devono essere tassati.

Come vengono tassati i premi delle Olimpiadi 2024 I premi per le medaglie percepite dagli atleti alle Olimpiadi 2024 sono tassati con una ritenuta alla fonte pari al 20%.

Questa la regola imposta dalla nuova norma della Riforma dello sport, secondo cui i premi percepiti da atleti o tecnici in base ai risultati ottenuti sono sottoposti alla tassazione prevista dall’art. 36 quater del d.lgs. 36/21 che li riconduce al trattamento tributario ordinario di cui all’art. 30 del d.p.r. 600/73, dall’art 30 del DPR n 600/72.

Per saperne di più sui premi agli sportivi e sulle tassazioni, leggi l’approfondimento Olimpiadi 2024: la tassazione dei premi ricevuti dagli atleti sul sito Fiscosport.



