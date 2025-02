Nuovo Ccnl elettrico 2025/27: aumenti fino a 290 euro. Importi, premi e novità

Il rinnovo del Ccnl elettrico 2025/27 per i lavoratori del settore, firmato lo scorso 11 febbraio, introduce importanti novità, sia di stampo economico sia normativo.



Il nuovo contratto, siglato dai sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, con le associazioni datoriali e ai principali gruppi del settore, coinvolge circa 60 mila lavoratori del comparto, ed è valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.



Tra le novità, spiccano aumenti retributivi, potenziamento delle misure di welfare aziendale e miglioramenti nelle condizioni di lavoro per i dipendenti.



In dettaglio tutti gli aumenti di stipendio e le novità approvate con la firma del nuovo Ccnl elettrico 2025/27.

Ccnl elettrico 2025/27: aumento stipendi Fulcro del nuovo CCNL elettrico riguarda gli aumenti salariali. In particolare: È stato stabilito un incremento medio nel triennio di 290 euro per il parametro 179,76 e 220 euro per il parametro medio 134,19, differenziato a seconda della tipologia di attività svolta.

per il parametro 179,76 e per il parametro medio 134,19, differenziato a seconda della tipologia di attività svolta. I nuovi minimi contrattuali entreranno in vigore dal 1° aprile 2025 , con successivi aumenti previsti per aprile e ottobre 2027.

, con successivi aumenti previsti per aprile e ottobre 2027. La retribuzione sarà differenziata tra i lavoratori impegnati nella produzione, trasformazione, trasporto e vendita di energia elettrica e coloro che operano nei servizi di efficienza energetica e assistenza ai clienti. L’aumento medio di 290 verrà splittato in 4 tranche, corrispondenti a diverse annualità di crescita: Sul piano economico 90 euro dal 1° aprile 2025; 65 euro dal 1° aprile 2026; 65 euro dal 1° aprile 2027; 70 euro dal 1° ottobre 2027.

Premio di produttività Il nuovo Ccnl elettrico introduce anche un premio di produttività, stabilito a livello nazionale ma legato al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali. Tra i principali parametri di valutazione rientrano la riduzione delle interruzioni del servizio elettrico, il contenimento del tasso di reclami da parte dei clienti e il miglioramento nei tempi di fatturazione e gestione delle pratiche amministrative. A livello economico: 210 euro annui per i lavoratori della produzione, trasformazione e distribuzione di energia .

per i lavoratori della . 140 euro annui per chi opera nei servizi di efficienza energetica e assistenza ai clienti. Questi importi si aggiungono ad altri eventuali premi aziendali previsti a livello locale, incentivando un miglioramento costante della qualità del servizio.

Welfare aziendale Il CCNL elettrico 2025-2027 prevede un potenziamento delle misure di welfare aziendale, con incrementi nei contributi per previdenza complementare e assistenza sanitaria: Previdenza complementare : incremento di 3 euro per il 2026 e 4 euro per il 2027.

: incremento di per il 2026 e per il 2027. Assistenza sanitaria: incremento di 2 euro per il 2026 e 3 euro per il 2027.

Dal punto di vista normativo, il nuovo CCNL introduce diverse migliorie nelle condizioni di lavoro per specifiche categorie di dipendenti: Permessi ROL : per i semiturnisti con orario settimanale di 40 ore , il monte ore annuo aumenta da 76 a 96 ore .

: per i semiturnisti con orario settimanale di , il monte ore annuo aumenta da . Periodo di comporto malattia : per lavoratori disabili o fruitori della Legge 104 , il periodo massimo di assenza per malattia viene esteso a 18 mesi , con una possibile proroga fino a 32 mesi per patologie gravi.

: per lavoratori disabili o fruitori della , il periodo massimo di assenza per malattia viene esteso a , con una possibile proroga fino a per patologie gravi. Ferie : dal 2025, il numero di giornate di ferie disponibili aumenterà gradualmente fino a un massimo di 24 giorni annui .

: dal 2025, il numero di giornate di ferie disponibili aumenterà gradualmente fino a un massimo di . Permessi retribuiti per i servizi commerciali : per chi opera nei servizi commerciali ed efficienza energetica, viene introdotta la possibilità di usufruire di permessi retribuiti nei pomeriggi del 2 novembre, 24 e 31 dicembre , con eventuale recupero nei primi quattro mesi dell’anno successivo.

: per chi opera nei servizi commerciali ed efficienza energetica, viene introdotta la possibilità di usufruire di permessi retribuiti nei pomeriggi del , con eventuale recupero nei primi quattro mesi dell’anno successivo. Estensione delle misure previdenziali: anche i lavoratori che non aderiscono alla previdenza complementare o non richiedono scatti di anzianità nei primi sei mesi dall’assunzione potranno beneficiare di alcune tutele previdenziali.

Le tabelle degli aumenti di stipendio Nelle tabelle elaborate qui sotto, la sintesi delle cifre e degli aumenti sopra descritti: Aumenti retribuzioni e welfare

Categoria Aumento Retributivo (Aprile 2025) Premio di Produttività Annuo Contributo Welfare (2026-2027) Produzione, Trasformazione, Distribuzione Fino a 290 € 210 € +3 € (2026), +4 € (2027) Efficienza Energetica e Assistenza Clienti Fino a 220 € 140 € +3 € (2026), +4 € (2027)

Data di Applicazione Aumento (€) Totale Accumulato (€) 1° Aprile 2025 90 90 1° Aprile 2026 65 155 1° Aprile 2027 65 220 1° Ottobre 2027 70 290

Voce Dettagli Previdenza Complementare Incremento di 3€ nel 2026, 4€ nel 2027 Assistenza Sanitaria Incremento di 2€ nel 2026, 3€ nel 2027 Permessi ROL Aumento a 96 ore annue per i semiturnisti Periodo di Comporto Malattia Esteso fino a 18 mesi (32 mesi per patologie gravi) Ferie Aumento graduale fino a 24 giorni annui

