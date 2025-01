CCNL edilizia 2025/28, c’è l’intesa sui salari: aumento di 180 euro su più tranche

Buone notizie per i dipendenti nel CCNL edilizia: nella notte del 29 gennaio è stata firmata l’intesa sulla parte economica del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2025-2028. L’accordo, raggiunto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop, Confcooperative e Agci) e i sindacati di categoria (Fillea, Filca e Feneal), garantisce un aumento salariale complessivo di 180 euro, suddiviso in tre tranche.



Si tratta di un accordo limitato per ora alla parte salariale del CCNL, in attesa di arrivare a un accordo su tutti gli altri testi entro il 28 febbraio 2025.



Oltre agli aumenti, il negoziato proseguirà per definire altri aspetti normativi del contratto, tra cui sorveglianza sanitaria, premi di produzione, trasferta nazionale e previdenza complementare. L’obiettivo è chiudere tutti i dettagli entro la fine del mese.



“In attesa di concludere l’insieme dell’accordo entro il mese di febbraio, molto bene l’intesa raggiunta sulla parte salariale del contratto nazionale degli edili, ha commentato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sull’intesa siglata nella notte dalle Federazioni di Categoria di Cgil, Cisl e Uil e dalle associazioni datoriali dell’industria e delle cooperative. Landini parla di aumenti del 18%.



A cui si è aggiunto anche il commento di Luigi Sbarra, segretario Cisl: “Molto positivo l’accordo siglato nella notte dalla Filca Cisl e dagli altri sindacati sulla parte salariale del contratto collettivo nazionale di lavoro industria e cooperative dell’edilizia per oltre 1 milione di addetti che permette di recuperare gli aumenti inflattivi e così difendere il salario”.



Ecco i dettagli.

Gli aumenti del nuovo CCNL edilizia Come ribadito, per ora l’accordo raggiunto è riservato alla parte economica del CCNL, quindi ai salari che i dipendenti del settore percepiranno nel triennio 2025/28, in attesa dell’intesa su tutti gli altri testi, che dovrà essere raggiunta entro il prossimo 28 febbraio. Il nuovo contratto porterà un aumento di 180 euro per i lavoratori dell’edilizia, ma non arriverà tutto in una volta. L’incremento sarà distribuito in tre fasi: la prima tranche di 80 euro sarà pagata già dal 1° febbraio 2025, poi seguiranno 50 euro in più da marzo 2026 e altri 50 euro da marzo 2027.



Questo aumento riguarda l’operaio comune con parametro 100, quindi gli importi potrebbero variare in base al livello di inquadramento.



Nonostante il settore non stia attraversando un periodo di crescita, le aziende hanno voluto garantire un miglioramento economico ai lavoratori, riconoscendo l'importanza del loro ruolo.

Le altre novità Oltre all’aumento salariale, il CCNL edilizia 2025/28 punta anche su altri aspetti. Le parti hanno deciso di negoziare su temi come la sorveglianza sanitaria, per garantire più sicurezza nei cantieri, e la premialità, che potrebbe introdurre incentivi per i lavoratori più meritevoli.



Si lavorerà anche su un catalogo formativo nazionale, per migliorare la formazione e le competenze professionali. Inoltre, saranno riviste le regole sulla trasferta nazionale, sul lavoro straordinario e sulla previdenza complementare (Prevedi); sulla denuncia unica edile e l’F24 con lavori della commissione entro 6 mesi



Obiettivo è concludere tutti questi aggiornamenti entro il 28 febbraio 2025, con una commissione dedicata che avrà fino a sei mesi di tempo per lavorare su alcuni temi più complessi.

