RdC addio, nel 2024 arriva MIA: come funzionerà la Misura di Inclusione Attiva

Com’è ormai noto, dal 2024 non ci sarà più il Reddito di Cittadinanza. La misura è stata profondamente rimaneggiata dalla Legge di Bilancio, che oltre a prevedere lo stop a partire dal prossimo anno ha rivisto al ribasso l’erogazione del sussidio per i beneficiari cosiddetti “occupabili”, ovvero i cittadini da 18 a 59 anni, che riceveranno solo 7 mesi di RdC quest’anno. Con la diffusione della bozza del nuovo decreto lavoro è arrivato il primo schema della misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza, la MIA, Misura di inclusione attiva. Nella bozza si legge inoltre che sarà possibile richiedere il reddito di Cittadinanza solo fino al 31 agosto 2023.



In maniera analoga a quanto succede nel 2023 per il Reddito di Cittadinanza, la MIA distingue due categorie di nuclei beneficiari: quelli in cui sono presenti soggetti over 60, minori o persone con disabilità, e quelli formati da sole persone occupabili.



Vediamo quindi nei prossimi paragrafi quali sono i nuovi requisiti per poter ottenere la MIA e come funzionerà per occupabili e non.

“Per i cosiddetti non occupabili cambia poco, il reddito di cittadinanza si conferma essere fondamentale come contrasto alla povertà. C’era da fare un lavoro sulle politiche attive, su tutto ciò che c’è attorno alla misura e questo mi sembra che vada nella giusta direzione“. Queste le parole di Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, ai microfoni di Radio 24. Tridico tuttavia nota le criticità rispetto al sussidio per gli occupabili: “L’Italia dovrà fare i conti con le direttive della Commissione Europea sul reddito minimo, consentire a coloro che pur non trovando il lavoro perdono il reddito. Mi sembra effettivamente una grande criticità” ha affermato il presidente.

La Misura di inclusione attiva, chiamata a sostituire il Reddito di Cittadinanza, proseguirà su un doppio binario a seconda della condizione di “occupabilità” dei beneficiari. In poche parole, chi è ritenuto in grado di lavorare riceverà un sussidio di importo più basso e per un minor tempo, rispetto alle famiglie che non hanno persone occupabili.

Quali saranno i nuovi requisiti per richiedere la MIA

Stando alla bozza del nuovo decreto in arrivo, per poter richiedere la MIA occorrerà essere cittadini italiani o dell’Ue (o familiari) con diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.



Inoltre, al momento della presentazione della domanda, bisognerà essere stati residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per il Reddito di Cittadinanza il requisito era di 10 anni. Si ricorda che l’UE aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia a causa dei requisiti stringenti per ottenere il sussidio che sono stati ritenuti “non è in linea con il diritto dell’UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale“,



Cambia la soglia ISEE, che non dovrà essere superiore a 7.200 euro. Ai fini del calcolo del reddito familiare si terrà conto di una nuova scala di equivalenza che non prenderà in considerazione i minori o i maggiorenni per i quali si riceve l’Assegno Unico. “Il parametro della scala di equivalenza – si legge nella bozza – è pari a 1 per il primo componente adulto del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne che non usufruisce dell’assegno unico e universale, fino a un massimo di 2,1 ed ulteriormente elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.” Il reddito familiare dovrà essere inferiore a una soglia di 6mila euro annui moltiplicati per i valori della scala di equivalenza sopraccitati.



Infine, i minori che usufruiscono dell’Assegno Unico universale garantiranno una quota fissa di 50 euro al mese in più nell’importo della MIA.