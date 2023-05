Le 5 metriche fondamentali per l’e-commerce nel 2023

Navigare nel mare dell’e-commerce richiede l’uso di bussola e mappe precise: le metriche. Avere una giusta panoramica su quali sono i valori da tracciare e monitorare ti consente di misurare il successo e quindi determinare se i tuoi sforzi di marketing e vendita stanno ottenendo i risultati sperati.



Nel 2023, ci sono cinque metriche fondamentali che ogni proprietario di un e-commerce dovrebbe monitorare:

Tasso di Conversione (TC)

Valore Medio dell’Ordine (VMO)

Marketing Efficiency Ratio (MER)

Costo di Acquisizione del Cliente (CAC)

Tasso di Abbandono del Carrello (TAC)

Tasso di Conversione (TC) Il Tasso di Conversione (TC) è una delle metriche più importanti nel marketing digitale e nell’e-commerce. Esso rappresenta la percentuale di visitatori del tuo sito che completano un’azione desiderata, che potrebbe essere un acquisto, l’iscrizione a una newsletter, il download di un white paper, o qualsiasi altra azione che viene considerata una “conversione”.



Il calcolo del TC è abbastanza semplice: si prende il numero totale di conversioni e lo si divide per il numero totale di visitatori unici. Il risultato viene poi moltiplicato per 100 per ottenere la percentuale.



Per esempio, se hai avuto 10.000 visitatori unici sul tuo sito e 200 di questi hanno completato un acquisto, il tuo tasso di conversione sarebbe:

(200/10,000) * 100 = 2%



Un tasso di conversione del 2% significa che, in media, due visitatori su 100 hanno effettuato un acquisto.

Valore Medio dell’Ordine (VMO) Noto anche come Average Order Value (AOV), il Valore Medio dell’Ordine (VMO), è una metrica cruciale da monitorare perché ti dà informazioni preziose sulla spesa dei tuoi clienti. Essa calcola il valore medio di ogni ordine compiuto su uno specifico e-commerce in un determinato periodo di tempo.



La formula per calcolare il VMO è:

VMO = Ricavi totali / Numero totale di ordini



Per esempio, se in un mese il tuo e-commerce genera €15,000 di ricavi da 300 ordini, il VMO sarebbe:

VMO = €15,000 / 300 = €50



Questo significa che, in media, ogni cliente spende €50 quando fa un acquisto sul tuo sito.



Marketing Efficiency Ratio (MER) Il Marketing Efficiency Ratio (MER) è una metrica di e-commerce che misura l’efficacia del tuo investimento in marketing in termini di generazione di ricavi. È un indicatore chiave per valutare il rendimento del tuo investimento pubblicitario e concentrare le tue risorse sulle attività di marketing più performanti.



Il MER si calcola come segue:

MER = Fatturato / Investimento Pubblicitario Totale



Questo rapporto ti dà un’idea di quanto fatturato generi per ogni euro investito in pubblicità. Un MER alto significa che stai ottenendo un buon ritorno dal tuo investimento in marketing.



Per esempio, se in un mese hai generato €50,000 di fatturato e hai speso €10,000 in pubblicità, il tuo MER sarebbe:



MER = €50,000 / €10,000 = 5



Questo significa che, per ogni euro investito in pubblicità, hai generato cinque euro di fatturato.

Costo di Acquisizione del Cliente (CAC) Esso rappresenta una stima della somma di denaro che devi spendere per acquisire un nuovo cliente, ovvero per convincerlo a fare un acquisto dal tuo negozio online.



La formula per calcolare il CAC è la seguente:

CAC = Spesa totale per l’acquisizione / Numero di clienti acquisiti



Ad esempio, se spendi €1.000 in marketing e pubblicità e acquisisci 100 nuovi clienti, il tuo CAC è:

CAC = €1.000 / 100 = €10

Questo significa che spendi in media €10 per ogni nuovo cliente acquisito.

Tasso di Abbandono del Carrello (TAC) Il TAC, noto anche come Cart Abandonment Rate in inglese, è una metrica di e-commerce che indica la percentuale di utenti che aggiungono prodotti al carrello, ma poi abbandonano il sito senza completare l’acquisto.



La formula per calcolare il TAC è la seguente:

TAC = (Numero di transazioni abbandonate / Numero di carrelli creati) * 100



Ad esempio, se 100 clienti aggiungono articoli al carrello ma solo 70 completano l’acquisto, il TAC è:

TAC = [(100-70) / 100] * 100 = 30%

Questo significa che il 30% dei clienti che aggiungono prodotti al carrello non completa l’acquisto.



Il TAC è una metrica importante perché può indicare problemi nel processo di checkout. Un TAC alto può essere causato da vari fattori, come costi di spedizione elevati, un processo di checkout complicato, opzioni di pagamento limitate, o semplicemente perché gli utenti stanno solo cercando o confrontando i prezzi.

Monitorare attentamente queste metriche permette di comprendere le dinamiche del proprio e-commerce, identificare eventuali problemi e apportare le modifiche necessarie per migliorare le performance. Il monitoraggio è un elemento cruciale, non solo per comprendere il passato, ma anche per pianificare il futuro.



Affidare la gestione del tracciamento delle metriche a un’agenzia e-commerce esperta può fare la differenza, consentendo di massimizzare l’efficacia delle strategie di marketing e migliorare il ROI. Un e-commerce che monitora attentamente le sue metriche è un e-commerce destinato a crescere.

