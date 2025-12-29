Malati oncologici: dal 2026 permessi extra (10 ore) per visite ed esami. Le novità

Le lavoratrici e i lavoratori malati oncologici, con malattie croniche invalidanti o rare, potranno conservare il proprio posto per un periodo massimo di 24 mesi, anche in caso di assenza prolungata. Lo prevede la nuova legge 106, in vigore dal 2025, che introduce un nuovo congedo non retribuito per i dipendenti pubblici e privati con un’invalidità pari o superiore al 74%.



Durante il congedo non è previsto stipendio, né contribuzione previdenziale o maturazione dell’anzianità di servizio, ma resta garantita la possibilità di riscattare i contributi su base volontaria.



Il testo prevede anche dieci ore annue di permessi retribuiti in più per visite, esami e cure, e l’accesso prioritario allo smart working al termine del congedo. Il punto chiave è la conservazione del posto di lavoro. Questi però entrano in vigore ufficialmente dal 1° gennaio 2026.



Ecco cosa cambierà nel 2026 per le persone affette da tumori o malattia rare.

Nuova legge sui congedi per malati oncologici

Il 25 marzo 2025 era arrivato il primo sì all’unanimità alla Camera di un testo di legge atteso da tempo da pazienti, medici e associazioni. Si tratta del provvedimento che estende da 180 giorni fino a un massimo di 24 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro per chi è affetto da tumori, malattie croniche invalidanti o patologie rare.



Il testo unificato, frutto di un lungo percorso parlamentare iniziato nella scorsa legislatura, ha raccolto un ampio consenso bipartisan, tanto da essere poi approvato definitivamente dal Parlamento a metà 2025. La Legge 106 è poi approdata in gazzetta ufficiale in estate per entrare in vigore ad agosto.



L’idea è quella di tutelare la crescente platea di lavoratori che, grazie ai progressi della medicina, vivono più a lungo e convivono con malattie cronicizzate, ma che devono assentarsi da lavoro a causa del lungo iter di guarigione e cura o comunque hanno bisogno di lunghi tempi per riprendersi dal difficile percorso oncologico. Spesso però queste persone si trovano a scontrarsi con norme anacronistiche e insufficienti, come il Regio Decreto del 1924 che limitava il cosiddetto “periodo di comporto” a 180 giorni di assenza per malattia.



Il provvedimento prevede l’estensione del periodo massimo in cui è possibile conservare il posto di lavoro — anche in assenza prolungata — da 180 giorni (come previsto dal Regio decreto del 1924) fino a 24 mesi.



Il nuovo periodo di comporto potrà essere continuativo o frazionato. Peccato però che non sarà retribuito e non produrrà contributi o anzianità di servizio. È prevista anche una corsia preferenziale per accedere allo smart working una volta terminato il periodo di sospensione.

Si parla in sostanza di tutela a zero retribuzione, che rischia di gravare su una persona sopravvissuta e con malattia cronicizzata, ma che deve gestire una difficile quotidianità fatta di continui controlli, visite ed esami di follow up, talvolta di stanchezza fisica e mentale, difficili da recuperare se non assentandosi dal posto di lavoro.