La ricetta elettronica diventa strutturale: cosa cambia con il Dl semplificazioni 2023

“Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare”.



Queste le parole del Ministro della Salute Orazio Schillaci a margine del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio che ha approvato il nuovo Dl semplificazioni. Tra le altre misure contenute all’interno del provvedimento una riguarda in particolare i pazienti affetti da patologie croniche. Per questi ultimi la ricetta elettronica avrà durata illimitata e permetterà, ogni volta che ci si recherà in farmacia, di fare scorta di farmaci per 30 giorni di terapia.



“Un malato cronico ha bisogno periodicamente di assumere lo stesso farmaco – ha proseguito il Ministro – grazie a questa norma i pazienti o chi si prende cura di loro in caso di non autosufficienza, hanno il doppio vantaggio di non dover andare ripetutamente dal medico per ritirare la ricetta e ripetutamente in farmacia per ritirare i farmaci. Non dimentichiamo che molti pazienti cronici sono persone anziane, spesso affette da più di una patologia cronica, non autosufficienti o che hanno difficoltà a spostarsi. È evidente la portata semplificativa di questa misura non solo per le persone ma anche per i medici di famiglia per i quali si alleggerisce il carico di lavoro amministrativo a vantaggio della cura dei pazienti”.



Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le novità portate dal Dl semplificazioni per la ricetta elettronica.

Il Consiglio dei Ministri riunitosi l’11 maggio 2023 ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria. Tra le misure previste per la sanità arriva la fine della sperimentazione della ricetta elettronica. Quest’ultima era stata prorogata a fine 2024 dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe , ma con la nuova delega la misura diventerà strutturale. La ricetta elettronica dematerializzata ha portato diversi vantaggi alle ASL e ai medici eliminando il supporto cartaceo, ma ha anche agevolato i cittadini che possono ricevere la ricetta tramite email o sul cellulare senza doversi recare presso lo studio medico. Possono essere generate in formato elettronico sia le prescrizioni di farmaci a carico del Sistema Sanitario Nazionale che quelle non a carico, quindi sia le ricette rosse che quelle bianche.

Ricetta elettronica: cosa cambia per i pazienti cronici

Come anticipato, il Dl semplificazioni ha introdotto un’importante novità per i pazienti affetti da patologie croniche. In questo caso, infatti, la ricetta elettronica ripetibile per la prescrizione di farmaci avrà una durata illimitata. Attualmente la ricetta per pazienti cronici permette di prescrivere fino a 6 confezioni di un farmaco per ricetta, e di coprire solo fino a un massimo di 180 giorni (6 mesi) di terapia



Inoltre, ogni volta che si andrà in farmacia sarà possibile fare scorta del farmaco richiesto per coprire fino a 30 giorni di terapia. Il medico prescrittore, si legge nella bozza della delega, “può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi.” La ripetibilità della ricetta elettronica e la terapia potranno essere modificate dal medico prescrittore in ogni momento.



Spetterà a un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl semplificazioni, la definizione delle modalità applicative e delle procedure informatiche necessarie.