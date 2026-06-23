ISCRO 2026, come fare domanda: le istruzioni INPS

Attraverso il Messaggio 15 giugno 2026 numero 1987 INPS ha comunicato che è disponibile il servizio telematico per l’invio delle domande di indennità ISCRO per il 2026.

Analizziamo la novità in dettaglio.

ISCRO è riconosciuta ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, i quali esercitano per professione abituale un’attività di lavoro autonomo e possiedono i seguenti requisiti:

Pertanto, a partire dalla predetta data è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle istanze in argomento e lo stesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2026 , termine ultimo per l’invio delle domande.

Come inviare le istanze?

Per presentare la domanda di ISCRO 2026 è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale “inps.it“ e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità“.

Nella sezione “Strumenti” selezionare la voce “Vedi tutti” e, successivamente, l’opzione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche“.

Dopo aver inserito le credenziali dell’identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS) l’utente clicca sulla voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)“.

In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 (da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento).