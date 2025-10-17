Incentivo previdenziale per neonati: sarà in Manovra? Cosa sappiamo

In attesa oggi della pubblicazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 non mancano le anticipazioni sugli interventi che, stando a quanto rende noto l’Esecutivo a margine del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2025, ammontano a circa 18 miliardi di euro.



Tra le ipotesi in campo figura, sul versante previdenziale, l’introduzione di un contributo economico statale versato direttamente nella forma di previdenza complementare cui risultano iscritti i nuovi nati, adottati o affidati.



Una misura che, sulla falsariga dell’iniziativa adottata in Trentino – Alto Adige, ha l’obiettivo di assicurare alle future generazioni un trattamento pensionistico adeguato.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Il comunicato stampa sulla Manovra, relativo alla scorsa riunione del Consiglio dei ministri, nulla ha specificato in merito. Si è limitato a specificare che nella Legge saranno definite anche le iniziative in materia pensionistica collegate all’aspettativa di vita. Si attende ora il Cdm del 17 ottobre sull’approvazione del provvedimento di bilancio per saperne di più.

Stando a quanto riporta il quotidiano “Il Sole 24 Ore” con una news del 10 ottobre 2025, il capitolo previdenziale della futura Manovra 2026 “potrebbe arricchirsi di una proposta che riguarda le famiglie con neonati”. L’idea, già adottata dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige / Südtirol, prevede l’istituzione di un incentivo all’iscrizione dei neonati a forme di previdenza complementare. La proposta, sottolinea “Il Sole 24 Ore”, punta a “rafforzare le misure in favore della famiglia e della natalità”. Sul modello trentino, l’incentivo statale avrebbe la forma di un contributo economico destinato ad arricchire la posizione previdenziale del neonato, in modo da far fronte alla prospettiva che “con il passaggio ormai consolidato al sistema contributivo”, afferma ancora “Il Sole 24 Ore”, le pensioni future “saranno sensibilmente inferiori rispetto a quelle del passato”.

L’esempio del Trentino Alto Adige

Il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige / Südtirol ha approvato il mese scorso un disegno di legge riguardante l’incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare per i nuovi nati a partire dal 1° gennaio 2025 e, con norma transitoria, anche quelli nati negli anni precedenti fino al 2020 compreso.



La misura si concretizza in un contributo pari a 300,00 euro versato direttamente nella posizione previdenziale del neonato alla nascita, adozione o affidamento.



Per i quattro anni successivi è prevista l’erogazione di ulteriori 200,00 euro annui, a condizione che la famiglia versi almeno 100,00 euro annui nello stesso fondo.



Adozioni e affidamenti

Il contributo regionale spetta anche ai bambini adottati e affidati fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il diciottesimo anno di età.



Entità del contributo

Il contributo è versato direttamente nella forma di previdenza complementare cui risulta iscritto il nuovo nato, adottato o affidato.

La somma spettante è pari complessivamente ad euro 1.100,00 euro ed è suddiviso in cinque annualità.

Per il primo anno spetta una somma di 300,00 euro mentre per i quattro anni successivi sono riconosciuti 200,00 euro annui a condizione però che sia stato effettuato, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, un versamento pari ad almeno 100,00 euro nell’anno di riferimento del contributo.

I requisiti

La misura è riservata in presenza delle seguenti condizioni:

Il richiedente deve risiedere, in via continuativa, in un comune della regione da almeno tre anni al momento della presentazione del contributo;

Il minore dev’essere residente alla nascita in regione o acquisire la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento (per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il minore deve risiedere in un comune della regione per il periodo annuale di riferimento del contributo e tale ultimo requisito si intende soddisfatto con una residenza continuativa di almeno dieci mesi);

Al momento della presentazione della domanda, dev’essere stata attivata l’adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare.