Certificazione unica Inail 2025: è online da oggi 17 marzo. Come scaricarla e stamparla

Non solo CU aziendale e Inps, da oggi 17 marzo 2025 è online anche la Certificazione unica Inail 2025. Anche questo ente infatti agisce da sostituto d’imposta per i contribuenti. Chi ha percepito prestazioni relative a infortuni o malattie professionali ad esempio, può scaricare il documento fiscale utile ad effettuare la dichiarazione dei redditi 2025.



Non solo però. Anche gli ex dipendenti Inail possono scaricare la CU Inail, che quest’anno dettaglia tutti i redditi percepiti nell’anno di imposta 2024, che verranno poi utilizzati per estrapolare l’intero anno impositivo fiscale del pensionato ai fini della dichiarazione dei redditi 2024, ad esempio per chi presenta il 730/2025.



Ecco in dettaglio quando serve la Certificazione unica Inail, come ottenerla e tutte le info utili.



Cos’è la certificazione unica Inail Dal 2013 gli enti previdenziali sono tenuti a rilasciare in modalità telematica la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati.



Come spiegato sul portale Inail, per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale sono riportati nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell’anno precedente, mentre per i lavoratori del settore navigazione sono riportate anche le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione. Per gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti sono riportati gli emolumenti del trattamento di pensione.



Chi deve chiedere la Certificazione unica Inail 2025 Anche per il 2025, la certificazione Inail viene messa a disposizione dei contribuenti che devono effettuare la dichiarazione dei redditi e hanno percepito nel 2024 redditi da parte dell’Istituto. In particolare: le inabilità percepite dai lavoratori sotto infortunio o malattia professionale;

le inabilità percepite dai lavoratori della navigazione.

Come si ottiene la CU Inail 2025 A seconda della tipologia di contribuente, l’Inail mette a disposizione diverse modalità della CU 2025: per lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale,

per lavoratori settore navigazione,

per ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza.

Lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale

I lavoratori e le lavoratrici che hanno percepito somme Inail per infortunio o malattia professionale possono scaricare la CU Inail seguendo questo percorso: dal portale Inail > Servizi online

tramite i Caf convenzionati

attraverso il Contact center INAIL (numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile)

Lavoratori settore navigazione

per quanto riguarda i dipendenti del settore della navigazione, che percepiscono anche le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione, il percorso di acquisizione Certificazione unica Inail 2025 è questo: dal portale Inail > Servizi online, (per la certificazione dal 2015)

per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.

tramite i Caf convenzionati

attraverso il Contact center Inail

Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza

In questo caso si può acquisire la CU con queste modalità: dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail

via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.

Come scaricare online la Certificazione unica Inail 2025 Esattamente come per la CU 2024 dell’Inps, anche la Certificazione unica Inail può essere scaricata online dal portale dell’ente.



Per poter consultare telematicamente è necessario essere in possesso di credenziali SPID, CNS o CIE.

In particolare si deve seguire questo percorso: accedere al sito web www.inail.it;

cliccare su “servizi online Inail” e inserire le proprie credenziali SPID, CNS o CIE;

Dopo aver effettuato l’accesso, sul menù a sinistra cliccare “Certificazione Unica” Arrivati qui, è possibile visualizzare, salvare e stampare la propria CU 2025.

Scaricare la CU Inail 2025

PER I PENSIONATI

I pensionati possono fruire del servizio consultazione/stampa Certificazione Unica, accedendo al “Portale del Pensionato”, con le seguenti modalità: Collegarsi al sito Internet www.inail.it e selezionare in alto a destra “Accedi ai servizi online”,

eseguire l’autenticazione con le solite credenziali SPID, CNS o CIE;

Al primo accesso verrà proposta una pagina da completare con le informazioni richieste, nella quale dovranno essere compilati i campi obbligatori mancanti.

Confermati gli inserimenti, dall’home page personale selezionare in alto a destra “My Home”.

Nel menu di sinistra, cliccare su “Portale del Pensionato”

quindi, sulla funzione “Accedi al portale”.

La Certificazione Unica è disponibile alla voce relativa Cliccando su “Certificazione Unica” viene visualizzata la maschera seguente dalla quale è possibile raggiungere le Certificazioni Uniche ante 2020 e post 2020.

Nel box qui sotto alleghiamo il manuale Inail per lavoratori e per ex dipendenti Inail

