La legge n. 93 del 14 luglio 2023, volta a contrastare la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore attraverso le reti di comunicazione elettronica, è intervenuta con novità rilevanti, soprattutto in tema penale.



Questo articolo esplorerà le modifiche apportate agli articoli 171-ter della legge n. 633/1941 e 131-bis del codice penale.

L’articolo 3 comma 1, della legge n. 93/2023 ha dato una sorta di cambio di rotta all l’articolo 171-ter della legge n. 633/1941, introducendo questa lettera h-bis: “abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.” In soldoni, chiunque, per fini di lucro, compia l’atto descritto rischia due effetti principali:

Modifica all’Articolo 131-bis del Codice Penale

E non è tutto. L’articolo 3comma 2, della Legge del 2023 è stata inserita anche una modifica all’articolo 131-bis del codice penale. Il comma 4-bis per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge.



In base a questa novità l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633/1941, tranne che per i delitti di cui all’articolo 171 della stessa legge.



Di conseguenza, la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale non può essere riconosciuta per gli illeciti penali previsti dalla legge n. 633/1941, dall’articolo 171-bis in poi.