Detrazioni per carichi di famiglia 2025: azzerate per figli over 30. Cosa cambia

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto diverse modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia. Le nuove norme ridefiniscono le soglie di età e gli importi delle detrazioni per figli a carico, stabiliscono criteri più restrittivi per altri familiari e introducono un’importante limitazione per i cittadini extra-UE con familiari residenti all’estero.



Novità recepite ora dall’Inps con il messaggio n. 698 del 26 febbraio 2025, che ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione delle nuove regole, chiarendo come queste modifiche impatteranno sui contribuenti.



Le novità riguardano in particolare chi ha figli tra i 21 e i 30 anni, chi convive con genitori o nonni a carico e chi ha familiari non conviventi o residenti fuori dall’Unione Europea.



Ecco in dettaglio come cambiano le detrazioni per carichi di famiglia nel 2025 e come fare per continuare a beneficiarne.



Vuoi ricevere altre news e aggiornamenti in tema di welfare e sussidi? Iscriviti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi.

Detrazione per figli a carico: nuovi importi ed età La principale novità introdotto dalla Legge di bilancio 2025, riguarda la detrazione fiscale per i figli a carico. A partire dal 2025 la detrazione massima resta fissata a 950 euro per ciascun figlio e si applica solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni.



I figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno non beneficeranno più della detrazione, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta. Per i figli con disabilità accertata, invece, la detrazione continua a essere disponibile senza limiti di età.



Se, ad esempio, una famiglia ha un figlio di 29 anni a carico, potrà continuare a detrarre fino a 950 euro. Tuttavia, se il figlio compie 30 anni nel 2025 e non ha una disabilità, la detrazione sarà automaticamente azzerata, a meno che il figlio in questione non sia un soggetto disabile ex legge 104. In questo caso la detrazione verrà concessa senza limiti di età.

Può esserti utile il libro: FORMATO CARTACEO La tutela dei soggetti disabili L’opera, con taglio eminentemente pratico, si propone come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.Il testo offre soluzioni operative, allegando laddove possibile lo strumento, sia esso rappresentato dall’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, dal ricorso in sede giurisdizionale per l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, o infine e per quanto occorra, dall’atto istitutivo di un trust ex lege 112/2016.Ragioni di ordine sistematico hanno inoltre suggerito di analizzare le problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, dando spazio all’esperienza di alcune cooperative sociali, impegnate quotidianamente nel perseguire l’inclusione sociale, valorizzando l’importanza di “fare rete”, tra istituzioni, famiglie ed enti del Terzo settore.La parte finale del testo è integralmente dedicata agli strumenti con cui il legislatore ha inteso favorire la costituzione di patrimoni separati nel “Dopo di Noi”, analizzando non solo le agevolazioni fiscali, all’uopo previste, ma ponendo in risalto le difficoltà operative che ha incontrato la legge 112/2016.Il volume fornisce non solo un utile supporto redazionale per gli atti esaminati nel testo ma, individuando i limiti propri dei negozi su base individuale, enfatizza la centralitàassunta dall’aspetto assistenziale, proponendo il ricorso al “trust collettivo”, declinato in un’ottica mutualistica, per superare i suddetti limiti, e al contempo per rafforzare l’importanza assunta dal progetto di vita che verrebbe così monitorato e garantito dalle competenze dell’Ente assistenziale.Marco Avanza, Paola Baldini, Fernando Bellelli, Piero Bertolaso Brisotto, Marta Bregolato, Daniele Corrado, Michele Falzone, Nabila Grisa, Marilena Hyeraci, Alessandro Jacobi, Nicola Pietrantoni, Giammatteo Rizzonelli I diritti d’autore e una parte del ricavato ottenuto dalla vendita di questo libro verranno devoluti ad associazioni di volontariato che operano per il sostegno dei soggetti disabili e delle loro famiglie. A cura di Piero Bertolaso Brisotto e Giammatteo Rizzonelli | Maggioli Editore 2022 38.95 € Scopri di più

Detrazioni per altri familiari a carico: cosa cambia Altra rilevante modifica riguarda le detrazioni per ascendenti conviventi: cioè i genitori o i nonni del contribuente che vivono stabilmente con lui.



La detrazione massima per ciascun genitore o nonno convivente è fissata a 750 euro e deve essere ripartita tra i contribuenti che ne hanno diritto, ad esempio tra più figli conviventi con il genitore anziano. Non sarà più possibile ottenere detrazioni per fratelli, sorelle e altri parenti non conviventi.



Se una persona vive con la madre anziana, potrà ottenere una detrazione fino a 750 euro. Se la madre non convive con lui, la detrazione non sarà più disponibile.

Nuova regola per i cittadini extra-UE con familiari all’estero Si stringono le maglie per i cittadini extra-Ue con familiari residenti all’estero. In questo caso la Legge di Bilancio 2025 ha deciso che a loro non sarà più riconosciuta la detrazione per carichi di famiglia. In pratica chi ha moglie, marito figli o altri familiari a carico residenti fuori dall’Italia e dall’Unione Europea non potrà più beneficiare delle detrazioni fiscali per loro.



Un lavoratore di nazionalità non europea con moglie e figli a carico residenti in un Paese extra-UE, quindi, non potrà più usufruire della detrazione.

Adeguamenti Inps alle novità Con il messaggio pubblicato, l’Inps ha comunicato di aver aggiornato il proprio sistema informatico per applicare le nuove regole, quindi: Le detrazioni per figli over 30 (non disabili) sono state azzerate automaticamente.

(non disabili) sono state Le detrazioni per altri familiari non conviventi sono state revocate.

sono state Ora è possibile dichiarare la convivenza con ascendenti per ottenere la detrazione.

Obbligo di comunicare le variazioni I contribuenti devono prestare attenzione a dichiarare eventuali variazioni per non incorrere in errori o sanzioni.



Se un figlio compie 30 anni e non è disabile, è necessario comunicarne la perdita della detrazione. Lo stesso vale per la cessazione della convivenza con un genitore o nonno, che comporta la perdita del beneficio fiscale. Le comunicazioni devono essere fatte al datore di lavoro o all’INPS, nel caso di soggetti che percepiscono pensioni o altre prestazioni.

Cosa sono le detrazioni per carichi di famiglia Le detrazioni per carichi di famiglia sono agevolazioni fiscali che permettono di ridurre l’Irpef dovuta in base al numero e alla tipologia di familiari a carico. Un familiare si considera fiscalmente a carico se ha un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Nel 2025 i familiari che possono essere considerati a carico sono: i figli tra i 21 e i 30 anni, per i quali è prevista una detrazione massima di 950 euro;

i figli di qualsiasi età con disabilità accertata;

gli ascendenti conviventi (genitori o nonni), per i quali è prevista una detrazione massima di 750 euro. Non sono più detraibili i fratelli, le sorelle e altri parenti non conviventi, così come i familiari residenti all’estero per i cittadini extra-UE.

Limiti di reddito per accedere alle detrazioni 2025 Le soglie di reddito per accedere alle detrazioni per carichi di famiglia nel 2025 sono le seguenti: un familiare è considerato a carico se il suo reddito complessivo annuo non supera 2.840,51 euro.

per i figli fino a 24 anni di età, il limite di reddito è 4.000 euro annui.

Vuoi ricevere altre news come questa? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto: