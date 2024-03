Ultimo giorno oggi 25 marzo per le domande del Decreto Flussi 2024, in vista dell’assunzione dei lavoratori stagionali nel settore agricolo e turistico alberghiero.



Le istanze possono essere inviate dai datori di lavoro che devono assumere lavatori extra-comunitari per la stagione agricola e turistica 2024.



Ricordiamo che il Decreto Flussi, con riferimento al triennio 2023-2025, prevede complessivamente 452 mila ingressi rispetto ad un fabbisogno rilevato di 833 mila unità.

Domanda Decreto Flussi 2024: le quote di ingresso

Il numero di ingressi per lavoro subordinato stagionale, ripartito per singola annualità, è di 82.550 per il 2023; 89.050 per quest’anno e 93.550 per il 2025.

Le domande quindi valgono per l’arrivo in Italia di 89.050 lavoratori stagionali quest’anno.