Nel Consiglio dei ministri del 6 luglio scorso è stato approvato in esame preliminare il Decreto Flussi 2023/25 con la “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-20025”. La bozza è poi stata trasmessa alla Conferenza unificata Stato-Regioni per l’approvazione.



Il documento, al fine di promuovere l’immigrazione legale, incrementa le quote di ingresso in Italia per motivi di lavoro ed estende le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti.



Con riferimento al triennio 2023 – 2025, come riporta il comunicato stampa pubblicato a margine del CDM sul portale “governo.it”, il Governo prevede complessivamente 452 mila ingressi rispetto ad un fabbisogno rilevato di 833 mila unità.



Tra le novità del DPCM si segnala la previsione di nuove professionalità tra cui, ad esempio, elettricisti ed idraulici. Viene altresì introdotta la logica incrementale delle quote e si riduce in modo progressivo il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro, in modo coerente con la capacità di accoglienza e d’inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali.



Analizziamo la questione in dettaglio.

Nuovo Decreto Flussi 2023/25: 452 mila ingressi nel triennio Ai sensi dell’articolo 5 della bozza di DPCM sono ammessi in Italia nel triennio 2023 – 2025, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, oltre che di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero nel limite di 452 mila unità, di cui: 136 mila per l’anno 2023;

151 mila per l’anno 2024;

165 mila per l’anno 2025.

Per lo stesso triennio, stando ai numeri pubblicati nel comunicato stampa sul CDM del 6 luglio, il fabbisogno rilevato è pari a: 274.800 unità nel 2023;

277.600 unità nel 2024;

280.600 unità nel 2025.

Decreto Flussi 2023/25: quote lavoro subordinato non stagionale e autonomo Nell’ambito delle quote complessive sopra citate sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori: Autotrasporto merci per conto terzi;

Edilizia;

Turistico – alberghiero;

Meccanica;

Telecomunicazioni;

Alimentare;

Cantieristica navale;

Trasporto passeggeri con autobus;

Pesca;

Acconciatori;

Elettricisti;

Idraulici;

e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote: 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;

61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;

71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Nell’ambito delle quote appena citate, per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con l’Italia, promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, in attuazione di accordi o intese conclusi con il nostro paese, nel rispetto delle seguenti quote: 2 mila unità per l’anno corrente, di 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;

2.500 unità per il 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;

3 mila unità per l’anno 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.

Decreto Flussi 2023/25: quote Colf e Badanti Tra i criteri utilizzati per la definizione dei flussi di ingresso nell’ambito delle quote (articolo 3, comma 1, lettera c) c’è la riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria come, ad esempio, colf e badanti.



Decreto Flussi 2023/25: quote per lavoro stagionale Delle quote complessive riportate all’articolo 5 del DPCM agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico – alberghiero sono riservate le seguenti quote: 82.550 unità per il 2023;

89.050 unità per il 2024;

93.550 unità per il 2025.

Decreto Flussi 2023/25: tipologie di lavoro stagionale Delle quote citate, per ciascun anno, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale: lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria : 8 mila unità nel 2023, 12 mila unità nel 2024 e 14 mila unità nel 2025;

: 8 mila unità nel 2023, 12 mila unità nel 2024 e 14 mila unità nel 2025; lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari entro le seguenti quote: 2.500 unità nel 2023, 3 mila unità nel 2024 e 3.500 unità nel 2025.

Decreto Flussi 2023/25: nulla osta pluriennale per lavoro stagionale Nell’ambito delle quote riservate al lavoro stagionale, per i cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina, è prevista una quota di ingressi pari a 2.000 unità all’anno.

I soggetti in questione devono aver prestato lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti. I datori di lavoro, in questi casi, devono presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.



Ricordiamo anche che la procedura di domanda di nulla osta relative al Decreto Flussi 2023 è stata semplificata. Come reso noto dal Ministero dell’Interno nella Circolare del 27 febbraio 2023 numero 1212 è stato semplificato il meccanismo di accesso al portale informatico dedicato (ALI). Non è infatti più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c’è alcun limite massimo di domande di nulla osta. Ogni richiedente può presentare una o più domande accedendo con SPID.

Decreto flussi integrativo 2022 Sempre nella seduta del 6 luglio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto flussi integrativo al DPCM del 29 dicembre 2022, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per l’anno 2022.



Il decreto integrativo si è reso necessario avendo preso atto che le domande d’ingresso per lavoro sono risultate in eccesso rispetto alle quote autorizzate.

Nel provvedimento in parola si prevede una quota aggiuntiva pari a 40 mila unità, interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico – alberghiero, a valere sulle domande già presentate nel click-day del marzo scorso.

