Decreto flussi 2023, si avvicina il click day: ecco le istruzioni per la compilazione delle domande

Lo scorso 3 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto flussi 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) del 27 settembre 2023 con cui si programmano i flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari, stagionali e non, per il triennio 2023 – 2025.



La successiva Circolare congiunta di Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché del Ministero del Turismo, datata 27 ottobre 2023, ha reso note modalità, date e scadenze per l’invio delle domande di nulla osta.

Quello appena citato rappresenta un adempimento obbligatorio per i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori residenti all’estero in Stati non appartenenti all’Unione Europea. Una volta ottenuto il nulla osta, infatti, al lavoratore è riconosciuto il visto d’ingresso sul territorio nazionale e, successivamente, dopo aver stipulato con l’azienda il contratto di soggiorno, spetta il permesso di soggiorno.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Decreto flussi 2023: precompilazione domanda Come precisa la Circolare interministeriale al paragrafo 6, con riferimento all’anno corrente, per gli ingressi in Italia per lavoro a partire dalle ore 9:00 del 30 ottobre 2023 e fino al prossimo 26 novembre, è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda.



A tal proposito è necessario collegarsi a “portaleservizi.dlci.interno.it – Sportello Unico Immigrazione” muniti delle credenziali SPID e CIE. Il sistema è disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Decreto flussi 2023: click day Le istanze definitive, sempre stando alla Circolare congiunta, potranno essere trasmesse a partire dalle date indicate in tabella:

Click day Interessati Articoli del DPCM Ore 09:00 del 2 dicembre 2023 Lavoratori non stagionali Articolo 6, comma 3, lettera a) Ore 09:00 del 4 dicembre 2023 Lavoratori subordinati non stagionali di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria Articolo 6, comma 3, lettera b) Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza (residenti in Venezuela) Articolo 6, comma 4, lettera a) Apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito Articolo 6, comma 4, lettera b) Lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria Articolo 6, comma 4, lettera c) Conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di permessi di soggiorno per lavoro stagionale e permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Articolo 6, comma 5, lettere a) e b) Conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Articolo 6, comma 6 Ore 09:00 del 12 dicembre 2023 Ingressi in Italia per lavoro stagionale Articolo 7

Scarica Dpcm e Circolare Decreto flussi 2023 Circolare Interministeriale 27 ottobre 2023 902 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Decreto flussi 2023: la scadenza del 31 dicembre Tutte le domande potranno essere trasmesse fino al 31 dicembre 2023. Naturalmente, il buon esito dell’istanza dipende dalle quote disponibili alla data di invio della domanda. Da qui l’importanza del click day.

Da notare che, qualora l’istanza “non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI” il corrispondente avviso (Circolare congiunta).

Decreto flussi 2023: la scadenza del 31 dicembre Al pari della fase di precompilazione delle domande, le istanze definitive devono essere trasmesse dalla piattaforma del Ministero dell’Interno “portaleservizi.dlci.interno.it”. A seguire è necessario selezionare “Sportello Unico Immigrazione” e successivamente autenticarsi con le credenziali SPID o CIE.



Eseguito l’accesso, si legge nella Circolare del 27 ottobre 2023, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande “restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili sul manuale pubblicato sull’homepage dell’applicativo”.

Decreto flussi 2023: l’importanza dei documenti probatori Per ottenere una rapida istruttoria delle domande presentate è contemplata, nei modelli di richiesta, la possibilità di allegare la documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione. In questo modo si evita agli Sportelli di convocare fisicamente i richiedenti per la presentazione dei documenti, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione delle domande.



La documentazione allegata alla procedura online dovrà comunque essere presentata in originale all’atto della firma del contratto di soggiorno. La dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è fissata a 2MB. Nel caso in cui, al momento della compilazione dell’istanza, non fossero disponibili tutti i documenti richiesti dalla procedura, l’utente dovrà caricare altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante.



In queste situazioni sarà lo stesso Sportello Unico a chiedere, in fase di istruttoria, la citata documentazione.

Decreto flussi 2023: impegno definitivo delle quote Una volta trasmessa la domanda, l’impegno definitivo della quota, relativamente al lavoro non stagionale, si avrà: All’acquisizione, entro sessanta giorni , del parere positivo espresso sull’istanza;

, del parere positivo espresso sull’istanza; Ovvero, quando, in assenza di parere, siano decorsi sessanta giorni previsti dal Testo unico sull’immigrazione. Per il lavoro stagionale, al contrario, l’impegno definitivo è previsto: All’acquisizione, entro venti giorni , del parere positivo espresso sull’istanza;

, del parere positivo espresso sull’istanza; In alternativa, quando, in assenza di parere, siano decorsi venti giorni previsti dal Testo unico sull’immigrazione. Al ricorrere delle ipotesi citate il sistema invierà in automatico il nulla osta al datore di lavoro, il quale potrà visualizzarlo sul portale del Ministero dell’Interno.

Decreto flussi 2023: Helpdesk Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande gli utenti avranno a disposizione un servizio di help desk, fruibile negli stessi orari di operatività dell’applicativo online.



Il supporto tecnico è raggiungibile collegandosi a “portaleservizi.dlci.interno.it – Sportello Unico Immigrazione – Scrivi all’Help Desk”, ovvero cliccando sull’apposito tasto, disponibile in ogni pagina dei moduli di domanda.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di lavoro iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter cliccando sul box qui in basso: