Dall’università al lavoro: perché investire nell’inglese prima di entrare nel mercato del lavoro

L’inglese è oggi una delle competenze più richieste nel mondo del lavoro. Secondo uno studio del World Economic Forum, oltre il 50% dei datori di lavoro considera la conoscenza dell’inglese un fattore determinante nelle assunzioni, specialmente in settori come tecnologia, finanza e turismo.

I benefici di imparare l’inglese prima di laurearsi

1. Maggiore accesso alle opportunità lavorative

Secondo una ricerca di LinkedIn, il 62% degli annunci di lavoro per neolaureati in Italia include l’inglese tra i requisiti. Inoltre, chi possiede una certificazione linguistica ha il 30% in più di possibilità di essere contattato dai recruiter.



2. Salari più alti

Uno studio condotto da Eurostat ha dimostrato che i professionisti con un buon livello di inglese guadagnano in media il 18% in più rispetto a chi non possiede competenze linguistiche avanzate. Il divario salariale è ancora più evidente in settori come il marketing, il commercio internazionale e la finanza.



3. Possibilità di lavorare all’estero

I dati di Indeed evidenziano che il 72% delle offerte di lavoro per ruoli internazionali richiede un livello di inglese almeno B2. Conoscere l’inglese apre quindi le porte a opportunità di carriera non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo.