A decorrere dal 1° luglio 2024, per rispondere all’esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti, la compensazione dei crediti Inps e Inail in F24 è soggetta a nuove regole, introdotte con la Manovra 2024, quest’ultima approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213.

Il testo della legge di bilancio è stato peraltro recentemente modificato ad opera del Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 numero 39).



La riforma delle compensazioni in F24 si caratterizza per una serie di disposizioni restrittive, volte a contrastare il sempre più frequente ricorso a crediti fiscali inesistenti, allo scopo di abbattere o comunque ridurre i debiti di natura previdenziale.

In attesa dei necessari provvedimenti attuativi da parte dei direttori di Agenzia entrate, Inps e Inail, analizziamo in dettaglio quali sono le modifiche del legislatore sui meccanismi di compensazione tra crediti e debiti in F24.



Il successivo comma 96 dispone l’applicazione della misura appena citata a decorrere dal 1° luglio 2024. La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle novità descritte è comunque subordinata all’adozione di appositi provvedimenti emanati d’intesa dal direttore dell’Agenzia entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail. È utile ricordare che la precedente disposizione normativa quella, in sostanza, in vigore fino al 30 giugno 2024, prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’AE per tutti coloro che intendono effettuare la compensazione, con il modello F24, di:

L’articolo 1, comma 94 della Legge numero 213/2023 nel modificare l’articolo 37, comma 49-bis del Decreto – legge 4 luglio 2006 numero 223 (convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006 numero 248) estende l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia entrate per effettuare la compensazione con il modello F24 dei “ crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” quindi, per intenderci, Inps e Inail.

Per saperne di più su come gestire le problematiche contributive con l’ente di previdenza italiano consigliamo il libro Il contenzioso contributivo con l’INPS.

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega stessa è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento “non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati” (articolo 37, comma 49-ter). In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicati in F24 e non effettua le relative regolazioni contabili.

– al 5% dell’importo, per somme fino a 5 mila euro; – a 250 euro, per importi eccedenti i 5 mila euro.

Con comunicazione da inviare al contribuente è invece applicata la sanzione amministrativa (per ciascuna delega non eseguita) pari:

Qualora, all’esito dell’attività di controllo dell’AE, i crediti Inps e Inail in F24 si rivelino in tutto o in parte inutilizzabili in compensazione, l’Agenzia entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l’ha trasmessa .

Niente compensazione se ci sono debiti iscritti a ruolo

Il nuovo comma 49­-quinquies inserito nell’articolo 37 ad opera della Manovra 2024 esclude, dal 1° luglio 2024, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti Inps e Inail a mezzo modello F24, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione, ad ogni modo:



– cessa di applicarsi nel momento in cui si registra la completa rimozione delle violazioni contestate;

– non opera con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

– non opera per i crediti a titolo di: