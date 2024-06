La carta Dedicata a te è una carta acquisti conosciuta anche come social card che verrà consegnata a settembre 2024 alle persone che ne hanno diritto. Creata dal governo nel 2023 è stata confermata per il 2024 e sono stati stanziati 676 milioni di euro a supporto di questa iniziativa.



L’obiettivo della card è di offrire alle persone con ISEE inferiore di 15 mila euro una maggior potere di acquisto e quindi, non solo migliorare il loro tenore di vita, ma anche apportare benefici al mercato in generale. Secondo il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, la card “rappresenta un sostegno alle filiere produttive italiane, un contributo alla crescita sia dei consumi interni sia del sistema economico nazionale”.



Chi ha diritto alla carta acquisti Dedicata a te non si deve preoccupare, non è necessario fare domanda, come abbiamo spiegato in dettaglio nell’articolo Social card Dedicata a te 2024: nuovi 500 euro in arrivo dal 1° settembre.

La domanda che tutti si fanno però con la social card cosa si può acquistare? Vediamo in dettaglio come utilizzare al meglio i 500 euro della carta acquisti.



Cosa si può comprare con la carta acquisti e cosa non si può comprare con la social card? 1. Prodotti alimentari Nel 2024 sono stati aggiunti nuovi beni alimentari di prima necessità che si possono acquistare con i 500 euro. I possessori della carta potranno acquistare:



– carne

– pesce fresco

– latte e derivati

– uova

– olio di oliva e di semi

– pasta, riso, orzo e cereali

– farine

– ortaggi freschi e lavorati

– frutta

– conserve di pomodoro

– legumi

– semi

– alimenti per la prima infanzia

– latte in formula

– miele, zucchero

– lievito

– acqua, caffè, tè, tisane

– cioccolato e cacao in polvere

– aceto di vino

– prodotti DOP e IGP (Novità 2024)

– ortaggi e prodotti da forno surgelati (Novità 2024)

– tonno e carne in scatola (Novità 2024) Non si possono acquistare:



– alcolici

– farmaci

– sale

– marmellata o creme spalmabili

– aceto balsamico

– spezie

– tofu, tempeh, seitan

– alimenti etnici 2. Carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici Una parte del budget della social card potrà essere utilizzata per fare benzina o in alternativa per i mezzi pubblici.