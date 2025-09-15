Lavorare nella cybersecurity: corso base online da ottobre 2025

La crescente rilevanza della sicurezza informatica impone oggi a professionisti e organizzazioni di acquisire competenze specifiche per prevenire e gestire i rischi digitali.



In questo contesto, prende il via la prima edizione del Corso base Academy Cybersecurity Essentials, un percorso di formazione dedicato a chi desidera avvicinarsi ai fondamenti della cybersecurity e comprenderne le principali dinamiche.

Un percorso formativo strutturato Il corso è stato pensato per studenti, professionisti e manager che intendono consolidare le proprie conoscenze di base sul tema, con uno sguardo sia tecnico sia organizzativo. Il programma si articola in sei moduli distinti che affrontano aspetti centrali della materia: introduzione alla cybersecurity e alle normative di riferimento

la gestione del rischio in cybersecurity

social engineering – tecniche e difese

gestione operativa della cybersecurity

governance della cybersecurity

best practices e simulazione finale Ogni sessione prevede un approccio teorico-pratico, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a comprendere i rischi e le strategie di difesa più comuni.



Date, orari e modalità di svolgimento Il corso si svolgerà interamente online in aula virtuale, con un numero limitato di partecipanti (minimo 7 e massimo 15), per garantire un’interazione diretta con i docenti. Le lezioni sono in programma nelle seguenti date, sempre dalle ore 17:00 alle 20:00: 20 ottobre 2025

27 ottobre 2025

3 novembre 2025

10 novembre 2025

17 novembre 2025

24 novembre 2025

Un’opportunità per entrare nel mondo della cybersecurity L’iniziativa rappresenta un’occasione per chi vuole muovere i primi passi in un settore strategico e in continua evoluzione, acquisendo conoscenze trasversali su normativa, governance e gestione operativa. La combinazione di teoria, casi pratici e simulazioni consente ai partecipanti di avere una visione completa delle sfide legate alla sicurezza informatica. Per maggiori informazioni e iscrizioni al corso clicca qui