Concorso VFP4 2024, 3560 posti per Esercito, Marina e Aeronautica: chi partecipa e prove

È stato pubblicato sul portale InPa il bando del Concorso VFP4 2024, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 3.560 VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. I posti sono così suddivisi:

1.220 posti nell’Esercito;

1.554 posti nella Marina Militare;

786 posti nell’Aeronautica Militare.

Non è possibile partecipare per più posti, in caso di più domande pervenute per posti diversi sarà considerata valida solo l’ultima domanda inviata.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per partecipare, come fare domanda e quali saranno le prove da sostenere.

Concorso VFP4 2024: suddivisione posti Di seguito la suddivisione di posti per ogni Forza Armata: 1.220 posti nell’Esercito di cui: 1.184 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; 6 per “Elettricista infrastrutturale”; 6 per “Idraulico infrastrutturale”; 4 per “Meccanico di mezzi e piattaforme”; 3 per “Fabbro”; 9 per “Muratore; 6 per “Falegname”; 1 per “Esploratore equestre”; 1 per “Artigliere equestre”;

di cui: 1.554 posti nella Marina Militare , di cui 1.130 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) 424 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP);

, di cui 786 posti nell’Aeronautica Militare.

Concorso VFP4 2024: chi può partecipare Come anticipato, possono partecipare al Concorso VFP4 2024 i VFP1 in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. In particolare, la domanda di partecipazione può essere presentata: Per l’ Esercito : dai VFP 1 in servizio incorporati con il bando di concorso 2022; dai VFP 1 incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2022; dai VFP 1 in servizio in rafferma dai VFP 1 in congedo per fine ferma.

: Per la Marina Militare : dai VFP1 in servizio incorporati con il 1° e 2° blocco 2022; dai VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2022; dai VFP1 in rafferma; dai VFP1 in congedo per fine ferma.

: Per l’ Aeronautica Militare : dai VFP 1 in servizio incorporati con il 1° e 2° blocco 2022; dai VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2022; dai VFP 1 in servizio in rafferma; dai VFP1 in congedo per fine ferma.

: Tutti i candidati possono comunque presentare la domanda per un’altra Forza Armata e non sono vincolati a fare domanda per la Forza Armata di provenienza.

Concorso VFP4 2024: requisiti Gli altri requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono i seguenti: cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, con alcune eccezioni;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Concorso VFP4 2024, 3560 posti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il portale concorsi del Ministero della Difesa, all’indirizzo concorsi.difesa.it, accedendo tramite SPID o CIE. Sarà possibile fare domanda fino al 2 marzo 2024.

Concorso VFP4 2024, 3560 posti: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

accertamenti, nell’ambito di ciascuna Forza Armata, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne;

valutazione dei titoli. La prova di selezione consisterà in una serie di 100 domande a risposta multipla così suddivise: 10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);

20 di italiano;

5 di cittadinanza e costituzione;

10 di ordinamento e regolamenti militari;

5 di storia;

5 di geografia;

5 di scienze;

10 di inglese;

30 di deduzioni logiche Per quanto riguarda le domande sull’ordinamento militare, la normativa di riferimento è contenuta nei seguenti atti: Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). I quesiti riguarderanno gli argomenti di carattere interforze, contenuti negli articoli elencati nella tabella seguente:

Per la partecipazione alla prova, i candidati in servizio dovranno fruire della licenza straordinaria per esami. Il punteggio massimo ottenibile nella prova sarà di 67 punti: per ogni risposta esatta verranno attribuiti 0,67 punti; per ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti 0 punti. Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è 30,15.

