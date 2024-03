Concorso Università di Trieste 2024, 19 posti per contabili con diploma: requisiti e prove

Nuovo Concorso Università di Trieste 2024: è stato pubblicato sul portale InPA il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 19 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area dei collaboratori del settore amministrativo, full-time, con profilo contabile per le esigenze dell’Università degli Studi di Trieste.

Per la partecipazione è richiesto il diploma. Dei posti messi a concorso, 4 sono riservati ai volontari delle Forze Armate, mentre 3 sono riservati agli operatori che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale.

Vediamo nei prossimi paragrafi gli altri requisiti di partecipazione, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove. Qui tutti i concorsi per le Università.

Libro consigliato

Concorso Università di Trieste 2024, 19 contabili: requisiti Come anticipato, per la partecipazione al concorso Università di Trieste 2024 è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Gli altri requisiti sono i seguenti: maggiore età;

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica a svolgere l’attività prevista;

aver ottemperato, per i nati fino al 1985, alle leggi sul reclutamento militare. Non possono prendere parte al concorso gli esclusi dall’elettorato attivo politico e i destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Concorso Università di Trieste 2024, 19 contabili: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma PICA di Cineca, accedendo tramite SPID alla pagina dedicata alla selezione, disponibile cliccando qui. I candidati sono tenuti a versare un contributo di partecipazione, non rimborsabile, pari a 10 euro, da effettuarsi attraverso il sistema PagoPA seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Il termine per l’invio delle domande scade il 27 marzo 2024.

Scarica il bando Concorso Università di Trieste 2024 – Bando 19 contabili



Concorso Università di Trieste 2024, 19 contabili: prove Il concorso prevede: una prova scritta , articolata su una serie di quesiti a risposta multipla,

, articolata su una serie di quesiti a risposta multipla, una prova orale, mirate alla verifica delle conoscenze e competenze del candidato, nonché ad accertare la capacità di soluzione di problemi inerenti alle attività previste dal profilo. Nel corso del colloquio verrà accerta la conoscenza delle competenze informatiche (utilizzo della posta elettronica e altri strumenti di Office automation) e della lingua inglese. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale è superata con il punteggio di almeno 21/30 o equivalente. La prova scritta si svolgerà nei giorni 18 e 19 aprile 2024, su più sessioni definite in relazione al numero dei candidati che saranno convocati in ordine alfabetico. A partire dal 4 aprile saranno pubblicati sul Portale InPA e sul sito istituzionale la sede di svolgimento della prova scritta e l’articolazione delle sessioni. Le prove orali si svolgeranno a partire dal 6 maggio 2024. Il risultato delle prove scritte sarà pubblicato il 23 aprile 2024 unitamente al calendario definitivo e la sede della prova orale

Concorso Università di Trieste 2024, 19 contabili: come prepararsi Le materie d’esame su cui verteranno le prove sono le seguenti: principi generali di contabilità economico patrimoniale;

normativa in materia di sistemi di contabilità per le Università;

principi generali in materia fiscale, con particolare riferimento alla gestione dell’IVA in ambito istituzionale e commerciale, intra ed extra U.E., Split Payment;

elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina del procedimento amministrativo e dell’accesso agli atti, accesso civico, accesso generalizzato-Foia;

caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con particolare riferimento ai diritti e doveri dei pubblici dipendenti;

Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

cenni sulle principali modalità di rendicontazione dei progetti nazionali ed europei.

