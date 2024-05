Concorso Università di Firenze 2024, preselettiva 3-7 giugno: cosa sapere

Come anticipato dal bando, il 27 maggio è stato pubblicato il calendario delle convocazioni per la prova preselettiva del Concorso Università di Firenze 2024 per il reclutamento di 50 amministrativi diplomati per le esigenze dell’Area Servizi alla Didattica e delle Strutture di Ateneo.

La prova si terrà da remoto dal 3 al 7 giugno 2024, mentre la successiva prova scritta si terrà martedì 11 giugno. L’Ateneo ha comunicato che sono 4.245 le candidature pervenute

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la prova, il calendario delle convocazioni e le istruzioni per i candidati. Tutti i dettagli sul concorso sono invece disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorso Università di Firenze 2024: come funziona la preselettiva La prova preselettiva consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame e/o a carattere logico-attitudinale. La prova si svolgerà da remoto, quindi il candidato deve assicurarsi di rispettare una serie di requisiti tecnici e operativi. È necessario utilizzare un PC con il browser Google Chrome, installato sia su PC che su dispositivo mobile, e configurare la postazione di lavoro in una stanza silenziosa e ben illuminata, con tutte le porte visibili e chiuse. La connessione internet deve essere stabile, preferibilmente tramite Wi-Fi condiviso tra PC e dispositivo mobile. Durante la prova, il dispositivo mobile deve essere posizionato alle spalle del candidato per inquadrare sia lui che l’ambiente circostante, e deve rimanere con videocamera e microfono attivi per tutta la durata dell’esame. È vietato l’uso di dispositivi non autorizzati e l’installazione di software per collegamenti remoti. La prova si svolgerà in modalità offline e sarà necessario ripristinare la connessione online per consegnare la prova. Ogni anomalia o irregolarità riscontrata comporterà l’esclusione del candidato. Tutte le istruzioni per lo svolgimento della prova sono scaricabili nel box sottostante. Al fine di verificare la regolarità della postazione di lavoro e l’adeguatezza della dotazione tecnica, nonché per meglio comprendere le operazioni previste il giorno della prova digitale, secondo il calendario reso noto nei termini e modi previsti dal bando di concorso, il candidato deve accedere alla sessione di training obbligatoria presente dalle ore 12.00 del giorno 27 Maggio 2024 alle ore 12.00 del giorno 2 Giugno 2024, all’indirizzo internet unifi.selezionidigitali.it inserendo il proprio codice fiscale.

Concorso Università di Firenze 2024: calendario prova Come anticipato, sono 4245 le candidature ricevute. I candidati sono convocati secondo il seguente calendario in base al cognome:

Data Orario Cognome Da Cognome A 03/06/2024 09:00 A*** BARTALI*** 03/06/2024 12:00 BARTALU*** BRUN*** 03/06/2024 15:00 BRUS*** CAVA*** 04/06/2024 09:00 CAVI*** COSENT*** 04/06/2024 12:00 COSENZ*** DI NAP*** 04/06/2024 15:00 DI NARD*** FRANCHI*** 05/06/2024 09:00 FRANCHIN*** GURI*** 05/06/2024 12:00 GURR*** LUS*** 05/06/2024 15:00 LUX*** MAZZE*** 06/06/2024 09:00 MAZZI*** NIS*** 06/06/2024 12:00 NIT*** PIERAL*** 06/06/2024 15:00 PIERAT*** RIGL*** 07/06/2024 09:00 RIGN*** SARTI*** 07/06/2024 12:00 SARTO*** TERRA*** 07/06/2024 15:00 TERRE*** ZV***

Concorso Università di Firenze 2024: chi è esonerato dalla preselettiva Sono esonerati dalla preselettiva e accedono direttamente alla prova scritta dell’11 giugno 2024: i candidati che, alla data di scadenza del bando, abbiano prestato servizio presso l’Università di Firenze, nella medesima categoria e area prevista dal presente avviso, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 12 mesi, anche non continuativi, nell’arco degli ultimi 5 anni;

i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%.

Concorso Università di Firenze 2024, 50 amministrativi: come prepararsi

