Concorso Ufficio del Processo 2024: elenco titoli valutabili e punteggio

Con la pubblicazione del Concorso Ufficio del Processo 2024 si apre una nuova opportunità di lavoro nella Giustizia, opportunità che è stata resa più appetibile con l’introduzione della possibilità di stabilizzazione degli addetti UPP a partire dal 2026.

Si ricorda che le selezioni per addetti all’Ufficio del Processo rientrano nei progetti del PNRR, finanziati quindi con fondi europei, che non prevedono lo stanziamento di risorse per assunzioni a tempo indeterminato. Tuttavia, con il decreto PNRR 2024, si è aperto uno spiraglio per una possibile stabilizzazione, che dipenderà dalle facoltà assunzionali dei singoli distretti.

Un’altra peculiarità di questa selezione è la valutazione dei titoli che funge da barriera all’ingresso: accede infatti alla prova scritta unica solo un numero di candidati, per ciascuno distretto, pari a 60 volte il numero dei relativi posti messi a concorso, e l’elenco dei candidati sarà ordinato in base al punteggio ottenuto con i titoli, attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti.

Quali sono i titoli valutabili? E quanto valgono? Lo vediamo nei prossimi paragrafi. Qui invece un approfondimento sulla selezione.

Concorso Ufficio del Processo 2024: come funziona la selezione La procedura concorsuale sarà per titoli ed esame. La valutazione dei titoli fungerà anche da preselezione, infatti verrà effettuata prima della prova scritta. La valutazione è attuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Come anticipato, sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati, per ciascuno distretto, pari a 60 volte il numero dei relativi posti messi a concorso. La valutazione complessiva terrà conto sia del punteggio ottenuto con la valutazione dei titoli che di quello ottenuto con la prova scritta. La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere nell’arco di 60 minuti, che verterà sulle seguenti materie: diritto pubblico;

ordinamento giudiziario;

lingua inglese. La prova si intenderà superata se si ottiene un punteggio non inferiore a 21/30.

Concorso Ufficio del Processo 2024: elenco titoli valutabili Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, ripartiti secondo lo schema contenuto nella seguente tabella:

Titolo Punteggio Massimo Voto di laurea (da 66 a 110 e lode) da 0.50 a 3.00 (raddoppiati se il titolo è conseguito negli ultimi 7 anni) Ulteriore titolo di studio attinente 2.00 Master di primo livello 0.50 Master di secondo livello 0.75 Diplomi di specializzazione (DS) 1.50 Dottorato di ricerca (PhD) 3.00 Abilitazione professionale avvocato 3.00 Abilitazione professionale dottore commercialista ed esperto contabile 3.00 Altre abilitazioni professionali 0.50 Tirocinio uffici giudiziari (art. 73 DL 69/2013) 4.00 Servizio presso Corte di Cassazione o sezioni specializzate dei tribunali 2.00

Concorso Ufficio del Processo 2024: voto di laurea Qualora il titolo di studio per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine

ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti per il voto di laurea sono raddoppiati. Chi si è laureato con 110 e lode nel 2022, per esempio, vedrà un punteggio attribuito al voto di laurea di 6 punti e non di 3. Ecco un approfondimento sui punteggi in base al voto di laurea.

Voto di laurea Punteggio Massimo* 110 e lode 3.00 110 2.75 109 2.50 108 2.25 107 2.00 106 1.90 105 1.80 104 1.70 103 1.60 102 1.50 101 1.40 100 1.30 99 1.20 da 96 a 98 1.10 da 92 a 95 1.00 da 87 a 91 0.90 da 81 a 86 0.80 da 74 a 80 0.70 da 68 a 73 0.60 da 66 a 67 0.50 *I punteggi raddoppiano se la laurea è stata conseguita entro gli ultimi 7 anni.

Concorso Ufficio del Processo 2024: con quali lauree si può partecipare Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso alla pubblica amministrazione, occorrerà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici;

diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza;

laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; Una percentuale di posti per ciascun Distretto è inoltre riservata ai candidati in possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea (L) in: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; titoli equiparati ed equipollenti;

Diploma di Laurea (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; titoli equiparati ed equipollenti;

Laurea Specialistica (LS) in: 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 64/S Scienze dell’economia; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 84/S Scienze economico-aziendali; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; titoli equiparati ed equipollenti;

Laurea Magistrale (LM) in: LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; titoli equiparati ed equipollenti;

Concorso Ufficio del Processo 2024: istruzioni per i laureandi Possono inoltre partecipare al concorso anche coloro che conseguono i titoli di studio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso (5 aprile 2024) a condizione che alla suddetta data abbiano superato l’ultimo esame previsto dal corso di laurea.

Concorso Ufficio del Processo 2024: cosa studiare e come esercitarsi

Per una preparazione completa è particolarmente indicato il manuale Concorso Ufficio per il processo 2024 Ministero Giustizia Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazione del Concorso per il reclutamento all'Ufficio per il processo presso il Ministero della Giustizia

