Concorso Toscana 20 amministrativi. La Regione Toscana ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 istruttori amministrativi, categoria D posizione economica D1, per ampliare l’organigramma regionale ed offrire un servizio più efficiente ai propri cittadini. La domanda scadeva il 31 marzo 2023. In questo articolo ci occupiamo di informarvi sulla novità inerente al rinvio del diario della prova preselettiva. Qui un approfondimento sulle prove e le materie d’esame.

Concorsi Toscana 20 funzionari amministrativi: bando e avviso

Concorso Toscana 20 amministrativi: slitta diario preselettiva Si comunica che per ragioni organizzative è rinviata la pubblicazione del diario della prova preselettiva. Si invitano i candidati a consultare la pagina del concorso nel sito internet istituzionale di Regione Toscana del diario della prova preselettiva – orario, luogo, modalità di svolgimento della prova o l’eventuale rinvio a partire dal giorno 2 maggio 2023.

Concorso Toscana 20 amministrativi: il profilo messo a bando Rientra nella categoria dei funzionari amministrativi, la figura professionale che si occupa di: predisporre atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l’istruttoria preliminare e conseguente; curare la corretta esecuzione degli altri atti dell’amministrazione (contratti d‘appalto, gestione dei dipendenti, ecc.).

Concorso Toscana 20 amministrativi: i requisiti

REQUISITI GENERICI REQUISITI SPECIFICI Essere cittadini italiani Diploma di laurea triennale, diploma di laurea specialistica, diploma di laurea magistrale Maggiore età Diploma delle Scuole Dirette ai fini speciali di durata triennale o diploma universitario istituito della medesima durata, equiparato al diploma di laurea triennale Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego Godimento dei diritti civili e politici Non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti

penali in corso Essere in regola con gli obblighi di leva Non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari

oppure dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente

insufficiente rendimento

Concorsi Toscana 20 funzionari amministrativi: come prepararsi Ecco il manuale per la preparazione ad hoc sulle prove al concorso toscana per 20 funzionari amministrativi:

Il volume si presenta come ottimo strumento di preparazione a tutte le prove del concorso per 20 Funzionari amministrativi (cat. D), indetto dalla Regione Toscana. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova preselettiva (in caso di alto numero di candidati): test sulle materie richieste dal bando;- prova scritta: test con domande a risposta multipla o a risposta aperta o prova di contenuto teorico-pratico;- prova orale: colloquio sulle materie previste dal bando. Il testo contiene trattazione teorica chiara e approfondita su tutte le materie richieste in entrambe le prove:› Diritto costituzionale;› Diritto amministrativo;› Trasparenza, anticorruzione e Privacy;› Contratti pubblici;› Pubblico impiego;› Diritto Unione europea;› Diritto regionale;› Contabilità pubblica e regionale;› Programmazione economico-finanziaria delle Regioni. Nella sezione online collegata, sono disponibili anche:- simulatore di quiz;- quiz di lingua inglese con risposta commentata;- teoria e quiz di informatica.

Concorsi Toscana 20 funzionari amministrativi: come fare domanda La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro la data di venerdì 31 marzo 2023. La domanda di partecipazione bisogna compilarla e presentarla in forma esclusivamente digitale, tramite il portale della Regione Toscana, raggiungibile a questo indirizzo www336.regione.toscana.it. Per avviare la registrazione bisogna essere muniti di SPID o CIE o CNS.



Una volta completato il processo, il sistema invierà una mail all’indirizzo indicato in domanda a riscontro dell’avvenuta trasmissione della candidatura. Quest’ultima fungerà da ricevuta e dovrà essere stampata in formato PDF, la cui esibizione potrà essere richiesta dall’Amministrazione.

COSA DICHIARARE NELLA DOMANDA il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza e il codice fiscale;

l’indirizzo di posta elettronica digitale per eventuali comunicazioni. La variazione dei recapiti telematici dichiarati deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione. Questa Amministrazione si riterrà autorizzata ad inviare eventuali comunicazioni relative al concorso all’indirizzo mail dichiarato dal candidato nella domanda;

l’eventuale possesso di requisiti che conferiscano il diritto alle riserve di cui all’art. 11;

l’eventuale possesso di titoli che conferiscono la preferenza a parità di punteggio ai sensi della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (si veda art. 9).

che le dichiarazioni rese nella domanda sono documentabli NB

I candidati con disabilità devono fare esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, dell’ausilio, eventualmente necessario, nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria disabilità. Nella domanda di ammissione al concorso, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione.

Concorsi Toscana 2023: lo stipendio Quella del funzionario amministrativo è una figura appartenente alla categoria D degli enti locali. Di conseguenza, ha uno stipendio lordo che si aggira sui 1.844 euro al mese (categoria D1), mentre il suo stipendio netto ammonta a circa 1450 euro.