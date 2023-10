Concorso scuola straordinario 2023, posti di sostegno: come funziona la selezione e cosa studiare

L’autorizzazione ad assumere docenti tramite il concorso scuola straordinario 2023, arrivata con il Dpcm del 3 agosto scorso, prevede da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito l’avvio delle procedure concorsuali per 30.216 posti di personale docente, di cui:

21.101 su posto comune;

9.115 su posto di sostegno.

Non è escluso, come abbiamo chiarito nelle nostre Faq, che questi posti possano essere elevati fino a ulteriori 10mila unità residuate dalle immissioni in ruolo, con conseguente aumento anche dei posti di sostegno.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo proprio sulla copertura dei posti di sostegno del concorso straordinario 2023, come funzioneranno le prove e come prepararsi al meglio.

Concorso scuola straordinario 2023, quanti sono i posti di sostegno Come anticipato, il Dpcm del 3 agosto 2023 autorizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad avviare una procedura concorsuale per 30.216 posti, di cui 9.115 su sostegno. Si attende la pubblicazione del bando per capire se oltre ai posti autorizzati saranno implementati anche quelli che residuano dalla immissioni in ruolo di quest’anno.

Concorso scuola straordinario 2023: requisiti per il sostegno Per poter partecipare al concorso scuola straordinario 2023 per la copertura dei posti di sostegno è necessario: essere in possesso del titolo di specializzazione su sostegno per il grado di scuola richiesto (non è ancora noto se i posti saranno solo per la secondaria), ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

possedere i requisiti generali per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 Saranno ammessi con riserva i candidati che, avendo conseguito il titolo di specializzazione su sostegno all’estero, avranno comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Concorso scuola straordinario 2023: prove La procedura di selezione del prossimo Concorso Scuola straordinario ter si articolerà in due fasi, organizzate come di seguito: Prova scritta consistente in un test a risposta multipla volto ad accertare le seguenti competenze: pedagogiche, psicopedagogiche, didattico-metodologiche, informatiche, linguistiche, con riferimento alla lingua inglese.

Libro consigliato FORMATO CARTACEO Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Insegnante di Sostegno Questo volume è stato pensato e creato per chi affronterà le prove del concorso straordinario ter per insegnante di sostegno nelle scuole secondarie.Il manuale espone in maniera chiara e completa tutti gli argomenti richiesti dal bando:- quadri diagnostici delle disabilità (descrizione dei principali quadri diagnostici, disturbi specifici dell’apprendimento);- psicologia e pedagogia (psicopedagogia dell’apprendimento, adolescenza e possibili devianze);- metodologia e didattica (ordinamenti didattici, metodologie, tecnologia, competenze);- l’inclusione (processo inclusivo e misure di sostegno, BES);- la valutazione.Alla fine di ogni capitolo sono presenti alcuni quiz di verifica con le relative risposte esatte e commentate, utili per ripassare gli argomenti di studio.L’ultima parte del libro contiene inoltre alcune simulazioni svolte della prova scritta per aiutare il candidato a verificare la propria preparazione misurandosi con un test del tutto simile alla prova ufficiale.Il testo è aggiornato alla recente Riforma del sostegno (D. Interm. 153/2023).Nella sezione online sono presenti:- quiz di lingua inglese;- quiz di informatica;- simulatore di quiz.Maria LicciardiPsicologa-psicoterapeuta, docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo gradoLeonilde BaroneDocente specializzata per le attività di sostegno didattico presso scuole dell’infanzia statali ed educatrice nido d’infanzia Leonilde Barone, Maria Licciardi | Maggioli Editore 2023 29.45 € Scopri di più

Concorso scuola straordinario ter: materie per i posti di sostegno Le competenze richieste per i posti di sostegno sono le seguenti: quadri diagnostici delle disabilità (descrizione dei principali quadri diagnostici, disturbi specifici dell’apprendimento);

psicologia e pedagogia (psicopedagogia dell’apprendimento, adolescenza e possibili devianze);

metodologia e didattica (ordinamenti didattici, metodologie, tecnologia, competenze);

inclusione (processo inclusivo e misure di sostegno, BES);

valutazione. Oltre a queste competenze saranno valutate: lingua inglese;

informatica.

Concorso scuola straordinario ter: come prepararsi Il volume “Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Insegnante di Sostegno” è stato pensato e creato per chi affronterà le prove del concorso straordinario ter per insegnante di sostegno nelle scuole secondarie. Il testo è aggiornato alla recente Riforma del sostegno (D. Interm. 153/2023). Alla fine di ogni capitolo sono presenti alcuni quiz di verifica con le relative risposte esatte e commentate, utili per ripassare gli argomenti di studio, mentre l’ultima parte del libro contiene inoltre alcune simulazioni svolte della prova scritta per aiutare il candidato a verificare la propria preparazione misurandosi con un test del tutto simile alla prova ufficiale. Il volume è disponibile su Amazon.

