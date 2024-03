Concorso scuola 2024, prova orale Infanzia e Primaria: come prepararsi

FORMATO CARTACEO

Il volume è uno strumento utilissimo per chi affronta la prova orale del Concorso per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. L’obiettivo della prova orale è stabilire alcuni requisiti, che gli aspiranti candidati devono possedere, per intraprendere la professione di insegnante, vale a dire:› la padronanza dei saperi e delle discipline;› le strategie comunicative nel rapporto educativo;› la capacità operativa nella progettazione educativa e didattica;› la competenza a comunicare nella lingua straniera prescelta;› la disponibilità a proporre e a esercitare una didattica per competenze;› le metodologie didattiche anche per una scuola inclusiva;› le competenze per l’apprendimento permanente dell’Unione europea;› le soft skills che sono fondamentali per rapportarsi in modo efficace con gli altri;› la propensione alla studio e alla ricerca attraverso le tecnologie informatiche. Il volume contiene una selezione ragionata di lezioni simulate per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, per prepararsi al meglio alla prova orale del concorso. Ogni simulazione evidenzia in maniera chiara il seguente schema tipico di lezione:› traccia; › argomento; › premessa; › analisi del contesto; › presentazione della classe o del gruppo/classe; › livelli essenziali di prestazione; › quadro normativo; › quadro teorico; › competenze “chiave” europee; › conoscenze, abilità e competenze; › pre-requisiti degli alunni; › promozione e sviluppo delle competenze; › indicatori; › obiettivi di apprendimento; › metodologie didattiche, strategie e strumenti; › tempi e spazi; › verifica; › valutazione del successo scolastico; › valutazione del successo formativo; › certificazione delle competenze. Nella sezione online sono presenti ulteriori lezioni simulate e aggiornamenti normativi.

Pietro Boccia | Maggioli Editore 2021