REQUISITI GENERALI REQUISITI PSICO-FISICI

Cittadinanza italiana Visus naturale non inferiore a 12 decimi complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede di meno e, nel caso di correzioni, fermo restando quanto sopra, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 62 anni Senso cromatico e luminoso normale

Godimento dei diritti civili e politici Funzione uditiva normale

Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano l’interdizione dai

pubblici uffici Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica, quali la magrezza o

l’obesità patologica

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo Assenza di malattie del sistema nervoso centrale o periferico

Non essere stati licenziati dal Comune di Milano Assenza di disturbi apprezzabili della comunicazione

Non essere stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova da agente di Polizia Locale Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale Non avere dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope

Non avere limitazioni fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal ruolo Assenza di dismetabolismi di grave entità come il diabete

Avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva Assenza di endocrinopatie di rilevanza funzionale come ipertiroidismo

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) Assenza di malattie sistemiche del connettivo come artrite reumatoide

Patente di guida cat B Assenza di patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti

Non trovarsi nella condizione di disabile Assenza di patologie infettive che siano accompagnate da gravi e persistenti compromissioni funzionali come tubercolosi

Godimento dei diritti civili e politici Assenza di alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità

Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo Assenza di patologie cardiovascolari e loro esiti che causino limitazioni funzionali rilevanti

Non essere stato sottoposto a misura di prevenzione Assenza di patologie o menomazioni dell’apparato muscolo scheletrico e loro esiti che causino limitazioni funzionali rilevanti

Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai

pubblici uffici

Aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza