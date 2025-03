Concorso Inps 2025, bando in arrivo per 394 Ispettori di vigilanza: cosa sapere

È in arrivo il Concorso Inps 2025 per il reclutamento di 394 Ispettori di Vigilanza. L’autorizzazione ad assumere tramite concorso era arrivata con una misura contenuta nel Dl Agricoltura 2024, mentre nel PIAO 2025-2027 dell’Istituto sono state quantificate le risorse da assumere tramite concorso.

Questa selezione va a sbloccare le assunzioni di ispettori di vigilanza per Inps e Inail 10 anni dopo il blocco arrivato con il Jobs Act, e fa parte delle misure volte al potenziamento delle attività di vigilanza nel nostro Paese.

In attesa della pubblicazione del bando, ecco cosa sapere sul nuovo concorso Inps 2025 in arrivo per Ispettori di Vigilanza, e per cominciare a studiare è già disponibile il Manuale dedicato.

Concorso Inps 2025, 394 Ispettori di vigilanza: bando in arrivo Il Decreto Legislativo 149 del 2015, approvato nell’ambito del Jobs Act, con l’obiettivo di accentrare le attività ispettive e di vigilanza, aveva bloccato le assunzioni di Ispettori per Inps e Inail trasferendo tutte le competenze su questa materia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tutti gli ispettori di vigilanza Inps e Inail sono stati compresi in un ruolo a esaurimento, e al personale in servizio è stata data la possibilità di passare a ruoli amministrativi cambiando famiglia professionale. Lo scorso anno, il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, al fine di potenziare l’attività ispettiva, non solo ha autorizzato l’Ispettorato del lavoro ad assumere centinaia di ispettori nei prossimi anni, ma ha anche abrogato la norma del Jobs Act che bloccava le assunzioni di Ispettori per Inps e Inail. Con il già citato Dl Agricoltura (Decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63), è infine arrivata l’autorizzazione per i due istituti ad assumere nuovamente Ispettori di vigilanza. Il PIAO 2025-2027 dell’Inps ha previsto di assumere tramite concorso 394 nuovi Ispettori di vigilanza, mentre altre 76 unità arriveranno dal personale già in servizio presso l’Istituto nei ruoli amministrativi che ha chiesto di cambiare famiglia professionale.

Concorso Inps 2025, 394 Ispettori di vigilanza: requisiti Non sono ancora noti con esattezza i requisiti che saranno richiesti dal bando per la partecipazione. Tuttavia, in base all’ultimo bando pubblicato per questo profilo è possibile dire che potrebbero essere richieste lauree triennali e magistrali (e titoli equipollenti) in discipline giuridiche, economiche e sociali. Gli altri requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego sono invece i seguenti: Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

Possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego;

Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

Non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

Assenza di condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una Pubblica

Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n°39/2013 e ss.mm.ii.;

Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile. Per ricevere aggiornamenti in tempo reale sul concorso, materiali inediti di studio e per confrontarsi con gli altri candidati è disponibile il Gruppo telegram sui Concorsi INPS.

Concorso Inps 2025, 394 Ispettori di vigilanza: mansioni e stipendio In base a quanto si legge nell’accordo sul nuovo sistema di personale Inps, un Ispettore di vigilanza deve possedere le seguenti competenze: Possiede conoscenze teoriche specialistiche di carattere normativo e procedurale per lo svolgimento dell’attività ispettiva.

Conosce la disciplina generale dell’ambito professionale di riferimento e la relativa evoluzione normativa e procedurale.

È in grado di svolgere verifiche ispettive, determinare, contestare e notificare evasioni ed irregolarità rilevate con la stesura di verbali di accertamento, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, in tema di lotta all’evasione ed elusione contributiva.

Ha capacità di rilevazione ed elaborazione dei dati per l’individuazione dei settori a rischio.

Sa utilizzare appieno le infrastrutture procedurali e consultare gli archivi di riferimento, ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza ispettiva.

Ha capacità di analizzare dati e informazioni, cogliendo gli elementi distintivi di una situazione e individuando le priorità operative.

È in grado di pianificare, organizzare e monitorare la propria attività e quella altrui, assumendo anche la responsabilità diretta di moduli organizzativi, garantendo la circolarità delle informazioni nell’ambito dei moduli organizzativi di appartenenza.

Ha capacità di esplorare, sviluppare e sostenere nuove idee e soluzioni innovative ai problemi. La famiglia professionale degli Ispettori di Vigilanza rientra nell’Area dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali. Lo stipendio tabellare d’ingresso dell’Area dei Funzionari, in base a quanto stabilito dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, è di 25.363,13 euro annui, pari a 2.113,59 euro lordi al mese. A questi vanno aggiunti la tredicesima mensilità e le indennità previste dal CCNL e CCNI, come l’indennità di responsabilità specifica, che per il profilo di vigilanza ispettiva dell’Inps è pari a 414,94 euro mensili.

Concorso Inps 2025, 394 Ispettori di vigilanza: come prepararsi Mentre non sono ancora note le modalità con cui si svolgeranno le prove, si conoscono giò le materie d’esame, che sono trattate esaustivamente nel Manuale consigliato per la preparazione: Diritto amministrativo;

Diritto civile;

Diritto commerciale;

Diritto penale;

Diritto tributario;

Contabilità aziendale e tecniche di bilancio;

Diritto del lavoro;

Legislazione sociale.

Il Manuale Concorso INPS 394 Ispettori di vigilanza 2025 oltre a trattare in maniera completa le materie d'esame, è affiancato da un innovativo Tutor Digitale, basato sull'Intelligenza Artificiale, utilissimo come supporto per ripasso, per la creazione di schemi e riassunti, e per le simulazioni delle prove d'esame.



Foto di copertina: iStock/skynesher