Concorso Guardia di Finanza 2024, 1330 allievi marescialli: calendario e convocazioni preselettiva

Sono state pubblicate sul sito istituzionale le date e le istruzioni per la prova preselettiva del Concorso Guardia di Finanza 2024 per il reclutamento di 1330 allievi marescialli. Questa si terrà presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso est, dal 15 al 19 aprile 2024.

Poco preavviso, considerando che il termine per l’invio delle domande è scaduto lo scorso 6 aprile, ma la Guardia di Finanza aveva già fatto intendere che i tempi sarebbero stati stretti, visto che la successiva prova scritta è prevista per il prossimo 7 maggio.

Come funziona la preselettiva? Nei prossimi paragrafi vediamo cosa sapere sulla prova e quanti accedono alle fasi successive. Qui invece un approfondimento sul concorso.

Preparati con il volume dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso 1330 Allievi Marescialli Guardia di Finanza – Prova preselettiva Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dalla Guardia di Finanza per 1330 Allievi Marescialli.Il testo affronta nella prima parte i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica:- Ragionamento numerico (serie numeriche classiche);- Ragionamento numerico-deduttivo;- Serie numeriche figurali;- Serie alfabetiche e alfanumeriche;- Serie figurali;- Grammatica;- Comprensione verbale;- Analogie e abbinamenti;- Ragionamento verbale;- Ragionamento critico-verbale;- Deduzioni;- Negazione logica;- Sillogismo;- Relazioni di ordine e grandezza;- Insiemi;- Ragionamento critico-numerico;- Attenzione ai particolari.Per ogni tipologia il testo offre numerose batterie di esercizi, tratte anche da prove ufficiali, con le soluzioni e i commenti esplicativi che chiariscono il procedimento logico, forniscono consigli e spiegano le tecniche di risoluzione.La seconda parte presenta una sezione di quesiti a risposta multipla in cultura generale e competenze linguistiche (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica), lingua inglese e informatica.Disponibile nella sezione online collegata al volume un utile simulatore di quiz e alcune videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo.Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli. Giuseppe Cotruvo | Maggioli Editore 2024 26.60 € Scopri di più

Concorso Guardia di Finanza 2024: preselettiva 1330 allievi marescialli La prova scritta di preselezione, in base a quanto stabilito dal bando, consisterà in un questionario con 100 domande a risposta multipla così suddivise: 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;

25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;

20 vertenti su argomenti di storia ed educazione civica (n. 10 per ogni disciplina);

20 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica (10 per ogni disciplina). Sarà somministrato a ciascun candidato (sia del contingente ordinario che di mare), con distribuzione casuale in sede di prova, un questionario composto da un totale di 100 domande, ciascuna con quattro alternative di risposta, di cui: 50 domande “facili”;

50 domande “difficili” La durata della prova è di 100 minuti. Alle risposte verrà attribuito il seguente punteggio: per le risposte esatte: 1 punto per le domande “facili”; 3 punti per le domande “difficili”;

per le risposte non fornite, errate o multiple: 0 punti. Il punteggio potrà quindi andare da un minimo di 0 a un massimo di 200 punti. Saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati che si saranno collocati nei primi: 4.620 posti della graduatoria del contingente ordinario;

78 posti della graduatoria riservata ai possessori dell’attestato di bilinguismo;

256 posti della graduatoria del contingente di mare, così distinti: 84 posti della graduatoria per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); 84 posti della graduatoria per la specializzazione “nocchiere” (NCH); 52 posti della graduatoria per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM); 36 posti della graduatoria per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).



Concorso Guardia di Finanza 2024: quiz ufficiali da scaricare Nel box sottostante è possibile scaricare due prove ufficiali fornite dalla Guardia di Finanza come questionari tipo.

Scarica i quiz ufficiali Questionario tipo 1 3 MB Questionario tipo 2 3 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso Guardia di Finanza 2024: calendario convocazioni e istruzioni Come anticipato, la preselettiva si terrà presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso est, dal 15 al 19 aprile 2024. Sul sito istituzionale della Guardia di Finanza è stato pubblicato il calendario delle convocazioni, in cui i candidati possono vedere in base all’identificativo della domanda, la data di convocazione. I candidati devono presentarsi nella data indicata alle ore 9:00, muniti di valido documento di riconoscimento. Al momento dell’accesso alla sede concorsuale, i candidati dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza (“ID istanza”), rinvenibile attraverso la funzione “visualizza istanza” presente nella propria area riservata del portale, nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata, o esibire, in formato digitale o cartaceo, il relativo QR-code disponibile sull’APP Mobile “GdF Concorsi” e sull’istanza. Non è previsto un servizio di deposito bagagli, e nessun tipo di bagaglio (trolley, zaini, valigie, ecc.) può essere introdotto nella sede concorsuale. Sarà però possibile portare un sacchetto trasparente contenente generi alimentari preconfezionati e acqua. Scarica il calendario delle convocazioni;

Scarica le istruzioni per la prova preselettiva

Esercitati con il simulatore gratuito Registrati e prova gratuitamente le simulazioni della prova scritta con i quiz su tutte le materie. Comincia a esercitarti

Concorso Guardia di Finanza 2024: come prepararsi

Il volume Concorso 1330 Allievi Marescialli Guardia di Finanza – Prova preselettiva è un indispensabile strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dalla Guardia di Finanza per 1330 Allievi Marescialli. Il testo affronta nella prima parte i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica, con numerose batterie di esercizi, tratte anche da prove ufficiali, con le soluzioni e i commenti esplicativi che chiariscono il procedimento logico, forniscono consigli e spiegano le tecniche di risoluzione.

La seconda parte presenta una sezione di quesiti a risposta multipla in cultura generale e competenze linguistiche (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica), lingua inglese e informatica. Il volume è disponibile anche su Amazon.

Concorso Guardia di Finanza 2024: le prove successive La selezione del Concorso Guardia di Finanza 2024 per l’ammissione al 96° corso allievi marescialli si articolerà nelle seguenti fasi: prova scritta di preselezione;

prova scritta di cultura generale;

prova di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prova orale;

prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;

valutazione dei titoli. La successiva prova scritta di cultura generale consisterà nella scrittura di un elaborato, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Durante la prova possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari, se privi di appunti e annotazioni. La prova si terrà alle ore 08:00 del giorno 7 maggio 2024, in una sede che verrà comunicata dopo lo svolgimento della prova di preselezione. I candidati che otterranno un punteggio di almeno 10/20 passeranno alle successive prove. Chi avrà superato le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovrà sostenere una prova orale su tre diverse materie: storia ed educazione civica;

geografia;

matematica.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/LeventKonuk