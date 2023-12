Concorso Ausl Bologna, 4 assistenti amministrativi: come partecipare

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso Ausl Bologna per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di assistente amministrativo – Area degli assistenti. Si tratta di un concorso congiunto tra 4 amministrazioni, che darà vita a 4 diverse graduatorie, con la seguente suddivisione:

1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,

1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola,

1 posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli,

1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per la partecipazione, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Preparati con il kit dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso AUSL Bologna 4 Assistenti Amministrativi – KIT

Concorso Ausl Bologna, 4 amministrativi: requisiti Per partecipare al concorso occorrerà essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione;

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Non sono ammessi alla procedura concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola, inquadrati nello stesso profilo professionale oggetto del concorso che presentino domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.

Concorso Ausl Bologna, 4 amministrativi: domanda La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata esclusivamente per via telematica accedendo all’apposita piattaforma concorsi disponibile a questo indirizzo. Durante la compilazione della domanda occorrerà indicare l’Amministrazione per la quale si intende concorrere. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi esclusivamente tramite bollettino PagoPA come da indicazioni riportate nella procedura per il versamento del contributo disponibile nel box sottostante. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12.00 del 21 dicembre 2023.

Concorso Ausl Bologna, 4 amministrativi: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla su: principi generali di diritto sanitario e di diritto amministrativo;

elementi di legislazione regionale in materia di finanziamento, contabilità, programmazione e controllo delle Aziende Sanitarie;

elementi di legislazione statale, regionale e regolamenti in materia sanitaria delle Aziende Sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico;

principi generali sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico nel Servizio Sanitario Nazionale;

principi generali in materia di protezione dei dati personali (privacy), di diritto di accesso civico, di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di legislazione in tema di appalti di lavori, servizi e forniture delle Pubbliche Amministrazioni. La prova pratica potrà consistere nella stesura di un atto, provvedimento, schema, flusso, procedura o

soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla connessi alla qualificazione professionale richiesta sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché alla risoluzione di casi pratici anche inerenti problematiche di tipo organizzativo e relazionale. La prova orale, infine, consisterà in un colloquio che verte sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese, a scelta del candidato in sede di compilazione della domanda. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 30 punti per la prova scritta (punteggio minimo 21/30);

20 punti per la prova pratica (punteggio minimo 14/20);

20 punti per la prova orale (punteggio minimo 14/20). I punti (massimo 30) per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: titoli di carriera – massimo punti 15

titoli accademici e di studio – massimo punti 3

pubblicazioni e titoli scientifici – massimo punti 2

curriculum formativo e professionale – massimo punti 10

Concorso Ausl Bologna, 4 amministrativi: come prepararsi Il kit “Concorso AUSL Bologna 4 Assistenti Amministrativi” è un utile supporto di preparazione a tutte le prove del concorso per 4 Assistenti amministrativi, indetto dall’AUSL di Bologna, e contiene i due apprezzatissimi volumi: il manuale di preparazione : un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi, con schemi di atti e provvedimenti amministrativi e una ricca rassegna dei testi di normativa e giurisprudenza più importanti;

: un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi, con schemi di atti e provvedimenti amministrativi e una ricca rassegna dei testi di normativa e giurisprudenza più importanti; la raccolta di oltre 1650 quiz a risposta multipla con soluzione commentata, con simulazioni delle varie prove concorsuali ed esempi di tracce delle prove.

