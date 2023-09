Concorso ASP Reggio Emilia, 50 OSS: come partecipare

Pubblicato sul Portale InPA un nuovo bando relativo a un Concorso ASP Reggio Emilia per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 50 OSS (Operatori Socio Sanitari), di cui 15 prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate. Si tratta di una grande opportunità per chi ambisce a un posto a tempo indeterminato dopo aver conseguito la qualifica di OSS.

Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sulla selezione, i requisiti per partecipare e come prepararsi al meglio per superare le prove.

Concorso ASP Reggio Emilia, 50 OSS: stipendio Il posto di Operatore Socio Sanitario è inquadrato nell’Area degli Operatori Esperti del CCNL Funzioni Locali. Il trattamento economico lordo, così come indicato nel bando, è così composto: Stipendio tabellare annuo – € 19.034,51

tredicesima mensilità – € 1.586,21

indennità di comparto – € 39,31 per 12 mesi,

indennità di vacanza contrattuale – € 7,93 per 13 mesi e successivi adeguamenti

quote di salario accessorio se dovute.

Concorso ASP Reggio Emilia, 50 OSS: requisiti Per partecipare al Concorso ASP Reggio Emilia è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. È consentita la partecipazione al concorso, alle medesime condizioni previste per i cittadini comunitari, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Sono considerati regolarmente soggiornanti i candidati in possesso di regolare carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero qualsivoglia documento richiesto dalle vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.

Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 55 anni (il limite di età si considera superato il giorno successivo al compleanno).

(il limite di età si considera superato il giorno successivo al compleanno). Idoneità fisica all’impiego;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127 c. 1 lettera d) del DPR 10/01/1957 n. 3 ovvero non essere stati licenziati a qualunque titolo o a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.

Non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso Enti pubblici.

Titolo di studio richiesto: Assolvimento obbligo scolastico unitamente ad attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” ai sensi delle normative e direttive in materia.

ai sensi delle normative e direttive in materia. Per i candidati di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

Possesso della patente di guida di categoria “B”.

Scarica il bando Bando Concorso ASP Reggio Emilia 50 OSS 443 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso ASP Reggio Emilia, 50 OSS: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online, attraverso il Portale InPa raggiungibile cliccando qui e poi accedendo alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS selezionando il pulsante “Invia la tua candidatura” presente in fondo alla pagina relativa al concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12.00 del 3 ottobre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10,33 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le istruzioni riportate all’interno del bando. La ricevuta andrà poi allegata alla domanda durante la fase di presentazione.

Concorso ASP Reggio Emilia, 50 OSS: prove La selezione è per soli esami, non saranno quindi valutati eventuali titoli caricati in fase di presentazione della domanda. Il concorso ASP Reggio Emilia per 50 OSS prevede le seguenti fasi: Preselezione (nel caso in cui arrivino all’Azienda sanitaria più di 50 domande);

Una prova scritta a contenuto teorico-pratico;

Una prova orale. La preselezione potrà consistere nella risoluzione di test a risposta multipla su domande riguardanti le materie d’esame e/o di natura attitudinale. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva

sarà utile soltanto ai fini dell’ammissione al concorso e non avrà rilevanza ai fini della formazione

della graduatoria finale di merito. La prova scritta consisterà nell’accertamento delle conoscenze relative al programma di OSS e nella presentazione di un caso assistenziale tendente ad accertare le capacità del candidato alla gestione del proprio ruolo professionale. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le capacità esplorate con la prova scritta a contenuto teorico pratico, la motivazione alla scelta di lavoro, la conoscenza delle funzioni, compiti, metodologie di lavoro dell’operatore socio sanitario, rapporti con le persone anziane e/o con disabilità, con i colleghi ed altre figure e con i parenti, nozioni di igiene degli alimenti e della comunità, nozioni igienico sanitarie, nozioni relative al riconoscimento dei sintomi più comuni che la persona anziana e/o con disabilità può presentare, nozioni relative agli interventi di primo soccorso, nozioni di legislazione sociale, nozioni sull’ordinamento delle ASP, cenni sul rapporto di pubblico impiego. Durante la prova orale verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. I punteggi delle prove sono espressi in trentesimi e sia la prova scritta che quella orale si intenderanno superate con un punteggio non inferiore a 21/30.

Concorso ASP Reggio Emilia, 50 OSS: come prepararsi Per la preparazione al concorso ASP Reggio Emilia per 50 OSS si consiglia: Il volume “Prova pratica per Concorsi OSS” per un allenamento costante tra l’analisi del contesto e del bisogno dell’assistito, la scelta delle corrette tecniche e delle procedure da applicare, che non possono prescindere dalle conoscenze teoriche alla base delle stesse. Sono presenti casi pratici e procedure utili sia alla formazione che alla preparazione dei concorsi.

Il manuale “OSS – L’Operatore socio-sanitario” che fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati in base agli obiettivi di apprendimento dell’operatore socio-sanitario e alle competenze che deve possedere per inserirsi nell’attività professionale.

La raccolta “QUIZ per concorsi OSS” contenente oltre 5000 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia e ampiamente commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti.

Per restare aggiornato su tutti i concorsi in area sanitaria iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter cliccando nel box qui in basso: