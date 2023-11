Concorso Asl Roma 2, 271 Infermieri: banca dati e calendario prove

FORMATO CARTACEO

È stato pubblicato il bando di concorso indetto dall’ASL Roma 2 per l’assunzione a tempo indeterminato di 271 collaboratori professionali sanitari – Infermieri presso le varie aziende sanitarie della Regione Lazio. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova scritta: test sulle competenze generali e specifiche dell’infermiere;- prova orale: colloquio su argomenti attinenti al profilo a concorso e verifica della conoscenza della lingua inglese o francese e di elementi di informatica. Il kit comprende:• manuale teorico con tutti gli argomenti del bando, casi clinici assistenziali pianificati e procedure di base e specialistiche;• volume con oltre 6500 quiz svolti e commentati e simulatore online. Nella sezione online collegata sono disponibili quiz di lingua inglese e teoria e quiz di informatica. IL KIT COMPLETO COMPRENDE:L’INFERMIERE – MANUALE TEORICO-PRATICO PER I CONCORSI E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEC. Fabbri, M. Montalti – Maggio 2020 (X Edizione) – Pag. 648QUIZ DEI CONCORSI PER INFERMIERE COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 6500 quesiti a risposta multipla svolti e commentatiI. Cervella – Luglio 2023 – Pag. 764 Cristina FabbriLaurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche. Laureata in Sociologia, Professore a contratto di Infermieristica, Università degli Studi di Bologna, corso di Laurea in Infermieristica-Cesena. Dirigente Professioni sanitarie Direzione Infermieristica e Tecnica Azienda USL Romagna, ambito Ravenna.Marilena MontaltiInfermiere, Dottoressa in Scienze infermieristiche e ostetriche. Master II livello in Ricerca clinica ed epidemiologia, prof. a.c. C. di Laurea in infermieristica, Università di Bologna. Responsabile Infermieristico Dipartimento Internistico, Azienda della Romagna Ambito di Rimini.Ivano CervellaLaurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo infermieristico.

AA.VV. | Maggioli Editore 2023