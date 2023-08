Concorso Asl Latina 2023, 300 assunzioni in arrivo: profili ricercati e novità

Nuovo Concorso Asl Latina atteso entro la fine del 2023. Stando a quanto riportato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2023-2025) dell’Azienda sanitaria, nel corso del 2023 dovranno essere assunte 313 unità di personale. Sempre il PIAO riporta che nel 2022 è intervenuta una leggera flessione della forza lavoro, con le cessazioni che hanno superato il numero di assunzioni.

Questo, secondo la Asl, è dovuto a diversi fattori tra cui: indisponibilità di graduatorie, indisponibilità dei soggetti presenti in graduatorie predisposte da altre aziende ad essere contrattualizzati per motivazioni essenzialmente logistiche, carenza di figure mediche in varie discipline.

Le nuove assunzioni, tuttavia, non riguarderanno solo il personale medico o infermieristico: sono previste assunzioni anche per amministrativi, dirigenti non medici e tecnici sanitari.



Vediamo quindi nei prossimi paragrafi quali saranno le prossime assunzioni previste dal Piano dei fabbisogni del personale per il 2023 e come iniziare a prepararsi.

Concorso Asl Latina 2023: i profili ricercati Il Piano dei fabbisogni del personale, come anticipato, prevede nel 2023 assunzioni per 313 unità di personale, di cui: 232 assunzioni a tempo indeterminato;

68 assunzioni a tempo determinato;

13 incarichi di struttura complessa. Per quanto riguarda i profili professionali che saranno assunti, sono previsti: 127 medici specialisti;

13 direttori struttura complessa (di cui un veterinario e un farmacista);

36 infermieri;

22 collaboratori amministrativi;

30 assistenti amministrativi;

19 coadiutori amministrativi (tramite collocamento obbligatorio disabili);

12 ostetriche;

3 riabilitatori – terapisti della riabilitazione (fisioterapia);

48 tecnici sanitari (Prevenzione, Laboratorio biomedico, Radiologia medica, Ingegneri sicurezza,);

1 dirigente amministrativo;

1 dirigente sanitario non medico biologo;

1 dirigente sanitario non medico fisico.

Scarica il PIAO 2023-2025



Concorso Asl Latina: assunzioni PNRR Dal 1° gennaio 2024 partiranno le Centrali Operative Territoriali (COT) che rientrano nei progetti del PNRR. Per questo progetto sono previste 12 ulteriori assunzioni, così suddivise: 2 dirigenti amministrativi;

1 ingegnere informatico;

2 collaboratori amministrativi;

3 collaboratori tecnici;

1 dirigente ingegnere;

1 assistente informatico Sempre per l’operatività delle COT arriverà un ulteriore concorso per 35 infermieri.

Concorso Asl Latina: le assunzioni 2024 Il Piano dei Fabbisogni prevede assunzioni anche nel 2024, per 129 unità. Queste avverranno tramite scorrimento delle graduatorie del concorso 2023 e tramite nuovi concorsi per altri profili quali: Infermiere pediatrico;

OSS;

Assistente sociale.

Concorso Asl Latina 2023: modalità di assunzione La maggior parte delle assunzioni sarà effettuata tramite concorsi pubblici, sia per profili a tempo determinato che a tempo indeterminato. Altre assunzioni avverranno tramite mobilità, come per esempio quelle di tecnici radiologia medica, mentre come è stato anticipato le assunzioni per 19 coadiutori amministrativi avverranno tramite collocamento obbligatorio disabili.

