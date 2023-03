Concorsi Modena: tre bandi per 26 assunzioni a tempo indeterminato

Concorsi Modena 2023, il comune, situato in Emilia Romagna, ha indetto 3 concorsi per assunzioni di personale in ambito educativo e sociale. Le selezioni pubbliche sono finalizzate alla copertura di 26 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione scadono entro i giorni 28, 30 e 31 marzo 2023, in base al concorso per il quale si concorre. Vediamo insieme tutte le informazioni utili sulle selezioni, i requisiti richiesti, come presentare la domanda e i bandi da scaricare.

Concorsi Modena 2023: i bandi

Concorsi Modena 2023: i profili messi a bando Dunque, sono stati pubblicati 3 bandi di concorso presso il Comune di Modena, finalizzati al reclutamento di diversi profili professionali. Ecco nello specifico i posti messi a concorso: 18 istruttori educativi – insegnanti scuola d’infanzia, categoria C, di cui 3 posti da assegnare al Comune di Modena e 15 posti al Comune di Reggio Emilia

3 istruttori educativi – educatori infanzia, categoria C

5 istruttori direttivi – assistenti sociali, categoria D

Concorsi Modena 2023: i requisiti

REQUISITI SPECIFICI REQUISITI INSEGNANTI SCUOLA D’INFANZIA REQUISITI ASSISTENTI SOCIALI REQUISITI EDUCATORI INFANZIA Diploma di maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico Laurea triennale di cui alla classe 6 del D.M. 4.08.2000 o alla classe L 39 del D.M. 16.03.2007 o lauree magistrali di cui alla classe LM 87 e le relative equiparazioni di cui al Decreto Interministeriale 9.07.2009 Laurea triennale in “Scienze dell’Educazione” classe L-19 a indirizzo specifico per Educatori dei Servizi Educativi per l’infanzia Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria Diploma di Assistente Sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali riconosciuto ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 e successive modificazioni o titolo equipollente Laurea Quinquennale a ciclo unico in “Scienze della Formazione Primaria” (LM 85-bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari Se conseguiti dopo l’anno scolastico 2001/2002 diploma di maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria, unitamente all’ “Abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole materne statali” Patente di guida di categoria B titoli di studio (diploma o laurea) conseguiti entro il 31 maggio 2017, tra quelli indicati nel bando Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo “scuola materna” o Laurea in Scienze della Formazione Primaria a “ciclo unico” Iscrizione all’Albo professionale

REQUISITI GENERICI PER TUTTI E 3 I PROFILI Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3 bis del D.lgs. 165/2001 Età superiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo Iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto Posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai sensi di legge (se soggetti) Buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono cittadini italiani) Non aver riportato condanne penali che impediscono l’accesso ai pubblici impieghi Non essere stati destituiti, licenziati o dispensati da un incarico presso una Pubblica Amministrazione on essere stati licenziati dal Comune di Modena per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione da meno di cinque anni, e coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare

Concorsi Modena 2023: le prove

EDUCATORI ASSISTENTI SOCIALI INSEGNANTI Prova preselettiva online, consisterà in quesiti a risposta chiusa sugli argomenti della prova scritta per il profilo specifico e/o psicoattitudinali Prova preselettiva online, quesiti a risposta chiusa sugli argomenti della prova scritta per il profilo specifico e/o psicoattitudinali Prova scritta quesiti a risposta multipla e/o sintetica e/o domande a risposta articolata sulle seguenti materie:

– Elementi normativi della legislazione nazionale e regionale inerenti ai servizi per la prima infanzia, delle norme e delle regole entro cui si svolge l’attività professionale di educatore

– Elementi fondamentali di pedagogia, psicologia e didattica nei servizi della prima infanzia

– Ruolo dell’educatore: funzioni e responsabilità; ruolo nella progettazione pedagogica e nel lavoro di gruppo

– I riferimenti sulle principali teorie dell’attaccamento e l’inserimento del bambino ai servizi per la prima infanzia

– La quotidianità del bambino nei servizi per la prima infanzia: gli spazi, il tempo, il gioco nella costruzione dell’identità e ruolo dell’educatore

– La partecipazione delle famiglie: obiettivi, strategie organizzative, modalità comunicative e relazionali

– L’integrazione e inclusione dei bambini con disabilità

– Elementi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di tutela della Privacy Codice di comportamento dei dipendenti pubblici con particolare riferimento al codice di comportamento del Comune di Modena Prova scritta è articolata in 2 fasi:

1. Quesiti a risposta multipla e/o sintetica su uno o più argomenti della prova orale

2. Domande a risposta sintetica o articolata sulle materie previste nella prova orale, compresa la soluzione di casi operativi e/o quesiti che consentano di valutare anche la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Prova scritta online o in presenza, quesiti a risposta multipla e/o sintetica e/o domande a risposta articolata su queste materie:

– Problematiche relative al funzionamento della scuola pubblica dell’infanzia in Italia

– Elementi sulle principali teorie dell’apprendimento

– Elementi fondamentali di pedagogia, psicologia e didattica inerenti l’età prescolare e dell’obbligo

– Il ruolo della gestione sociale e il rapporto della scuola con le famiglie e il territorio

– Metodologie operative: elementi di programmazione, progettazione pedagogica, organizzazione del contesto educativo, documentazione

– Elementi sull’organizzazione del lavoro di gruppo in ambito scolastico

– Integrazione dei soggetti disabili nella scuola

– Nozioni di legislazione statale e regionale in tema di scuola pubblica, con particolare riferimento agli “Orientamenti” della scuola dell’Infanzia ed alle indicazioni nazionali sul medesimo tema

– Elementi fondamentali sull’ordinamento e competenze del Comune.

– Elementi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di tutela della Privacy

– Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) con particolare riferimento al codice di comportamento del Comune di Modena Prova orale

suddivisa in due fasi:

1. Colloquio individuale volto alla verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali su un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e dalla capacità di gestire lo stress, una risposta comportamentale razionale tale da consentire una adeguata risoluzione e gestione dei problemi, , una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni complementari nelle attività di gruppo, una capacità affermativa orientata al conseguimento dei risultati del servizio e motivazione alla professione.

2. Colloquio tecnico sulle materie previste per la prova scritta. Prova orale il colloquio verterà sulle seguenti materie:

– Principali norme statali e regionali in materia di servizi e interventi sociali e sociosanitari ri- feriti alle aree famiglie e minori, anziani, disabilità, disagio adulto e immigrazione, misure di inclusione attiva, contrasto alla povertà e sostegno al reddito

– Metodologia del servizio sociale con particolare riferimento alle problematiche relative al lavoro di rete, alle situazioni complesse e al lavoro di comunità

– Analisi e discussione di situazioni problematiche ordinariamente trattate e gestite nei servizi

– Organizzazione e programmazione dei servizi: teorie e metodi di pianificazione del sistema locale e comunitario con particolare riferimento alle politiche di integrazione e coesione

– Nozioni di diritto civile in materia di diritto di famiglia, tutela, curatela, amministrazione di sostegno, affidamento, semilibertà e libertà assistita, obbligazioni alimentari

– Profilo professionale dell’Assistente Sociale ed etica professionale (codice deontologico) con particolare riferimento al lavoro d’équipe, la valutazione multidisciplinare e l’integrazione sociosanitaria nella predisposizione dei progetti in risposta ai bisogni degli utenti

– Regolamento generale in materia di servizi sociali del Comune di Modena

– Elementi sull’ordinamento degli enti locali

– Elementi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di tutela della Privacy

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici con particolare riferimento

al codice di comportamento del Comune di Modena Prova orale suddivisa in due fasi:

1. Colloquio individuale volto alla verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali su un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e dalla capacità di gestire lo stress, una risposta comportamentale razionale tale da consentire una adeguata risoluzione e gestione dei problemi, , una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni complementari nelle attività di gruppo, una capacità affermativa orientata al conseguimento dei risultati del servizio e motivazione alla professione.

2. Colloquio tecnico sulle materie previste per la prova scritta.

Concorsi Modena 2023: come fare domanda La domanda di ammissione alla selezione potrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica sul sito istituzionale del Comune di Modena nella sezione bandi di concorso. Per l’accesso al portale bisogna essere in possesso dello SPID. I termini di presentazione delle domande differisce a seconda del profilo scelto: Il 30 marzo 2023 entro le ore 13 per gli educatori

entro le ore 13 per gli educatori Il 28 marzo 2023 entro le 13 per gli assistenti sociali

entro le 13 per gli assistenti sociali Il 31 marzo 2023 entro le 13 per gli insegnanti