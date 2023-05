Concorsi infermieri Udine 2023, a bando 240 posti: fare domanda e prepararsi alle prove

– valutazione e presa in carico delle persone assistite affette da problemi prioritari di salute acuti e/o cronici nei diversi setting di cura



– relazione/tecniche di aiuto/tecniche per la presa in carico della persona assistita e della sua

famiglia/caregiver



– interventi educativi strutturati per sviluppare abilità di autocura e l’aderenza terapeutica



– analisi e riflessione sulle problematiche a valenza etica, in accordo ai principi del Codice Deontologico dell’Infermiere

– sistemi di valutazione, riconoscimento, prevenzione e gestione dei problemi clinico assistenziali

attuali e/o di rischio riconosciuti quali maggiormente frequenti dalla letteratura di riferimento: deterioramento clinico, cadute, lesioni da decubito, dipendenza funzionale, dolore, disfagia, malnutrizione, disidratazione, alterazione del bilancio, delirium, dimissione difficile, trombosi venosa profonda



– sistemi di gestione e somministrazione sicura delle terapie; monitoraggio e sorveglianza preventiva e successiva alla somministrazione per i gruppi farmacologici maggiori; prevenzione e tempestivo riconoscimento/gestione degli errori/quasi errori anche con riferimento alla reportistica in accordo ai protocolli aziendali



– standard di assistenza nelle cure peri-operatorie



– sistemi di prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali riconosciuti dalla letteratura di riferimento a maggiore frequenza quali infezioni del tratto urinario, correlate ai cateteri venosi periferici e centrali, delle ferite chirurgiche, del tratto respiratorio, e da Clostridium Difficilis



– precauzione standard e misure di prevenzione/controllo basate sulla modalità di trasmissione delle infezioni anche in relazione alla condizione clinica e/o di rischio delle persone assistite

– strategie di organizzazione delle cure infermieristiche, con particolare riferimento alla definizione delle priorità su gruppi di pazienti, alla trasmissione delle informazioni, alla guida e supervisione degli operatori di supporto.

