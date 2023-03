Concorsi in scadenza marzo 2023: quali sono e come partecipare? Nelle ultime settimane diversi enti locali, agenzie e Ministeri hanno attivato dei concorsi pubblici volti al reclutamento di risorse, usciti nelle Gazzette Ufficiali oppure nei Bollettini delle regioni. Le selezioni indette riguardano assunzioni sia a tempo indeterminato sia determinato nelle varie strutture della Pubblica Amministrazione.



In questo articolo abbiamo raccolto i bandi attivi, in continuo aggiornamento, per cui è ancora possibile presentare le domande di partecipazione e tutte le informazioni utili su come candidarsi e sulle prove d’esame previste da ciascuna procedura di selezione.

Concorsi in scadenza marzo 2023: Friuli Venezia Giulia 23 posti Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventitré’ posti di ostetrica/o, per le aziende del servizio sanitario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Scadenza 9 marzo 2023.

Concorsi in scadenza marzo 2023: Sardegna 72 posti Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 72 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato. Scadenza 9 marzo 2023.

Concorsi in scadenza marzo 2023: Arma dei Carabinieri 816 posti Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 13° corso triennale (2023-2026) di 816 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Scadenza 11 marzo 2023.

Concorsi in scadenza marzo 2023: Milano Agente di Polizia Municipale Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trenta posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza 17 marzo 2023.

Concorsi in scadenza marzo 2023: Comune di Torre del Greco 24 posti Bandi di concorsi pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno ed interminato di 2 posti da istruttore contabile, categoria C e 22 posti da istruttore amministrativo, categoria C. Scadenza 18 marzo 2023.

Concorsi in scadenza marzo 2023: Polizia di Stato Commissari 140 posti Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari di Polizia. Scadenza 20 marzo 2023.

Concorsi in scadenza marzo 2023: Lecco 40 infermieri Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di 40 posti di A.P.S. Professioni sanitarie infermieristiche – infermiere, a tempo indeterminato. Scadenza 23 marzo 2023

Concorsi in scadenza marzo 2023: Milano Polizia Locale 30 posti Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 30 posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato. Scadenza 17 marzo 2023.